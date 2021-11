Navegantes del Magallanes sacó provecho de un error del antesalista Erick Salcedo en el sexto inning para darle vuelta a la pizarra y ganar 7-5 a Bravos de Margarita, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, en lo que significó la primera victoria de la carabela frente a los insulares, luego de tres encuentros en la serie particular de esta campaña.



El dominicano Alejandro De Aza volvió a tener una noche pletórica con el bate, además de irse de 5-4, conectó el sencillo que le daría la ventaja a los eléctricos para nunca más perderla, impulsando una de las tres carreras de su total en el duelo.



“Trato de aportar mi grano de arena al equipo y gracias a Dios hemos salido victoriosos en estos dos últimos juegos. Necesitaba tiempo, apenas van 15 o 20 días de temporada, era un proceso para tomar el timing y agarrar buenos turnos”, declaró el foráneo al departamento de prensa tras finalizar el juego.



El equipo insular anotó primero, en un extenso episodio inicial frente al abridor bucanero, Erick Leal, en el que le fabricaron cuatro carreras. Con hombres en las esquinas y un out, Ramón Flores conectó sencillo para impulsar a Breyvic Valera. En el siguiente turno, Diego Rincones disparó un doble al jardín izquierdo que trajo a la goma a David Rodríguez y Flores, instantes antes de anotar también con un error en tiro del torpedero Gabriel Noriega hacia primera base, en intento de doble play, luego de un rodado al cuadro de José Martínez.



La artillería naval reaccionó rápido en el mismo inning con dos anotaciones. Cade Gotta disparó su primer jonrón de la temporada, siendo el bateador que dio la bienvenida a Misael Siveiro, iniciador por los visitantes. Con compañeros corriendo en la antesala e inicial y un hombre fuera, Nellie Rodríguez bateó un roletazo al campocorto Martínez, que solo alcanzó para retirar un out en segunda, permitiendo la anotación de Alberto González quien se había embasado con un tubey.



En el cuarto tramo, el home club igualó el marcador luego de dos outs. Gotta bateó hit, “Tico” González un doble de terreno y el quisqueyano De Aza los empujó a ambos con un sencillo a la pradera izquierda defendida por Rincones, quien con un pecado en fildeo permitió el avance a segunda del foráneo.



Luego del acontecido primer capítulo, Leal contuvo con ciertos sobresaltos a la toletería furiosa hasta la quinta entrada, cuando admitió sencillos consecutivos de Valera y Rodríguez que terminaron con su actuación, cediendo su lugar en el montículo al zurdo Robert Zárate.



Zárate cometió un error en tiro al camarero luego de fildear un rodado de Flores, el primer rival que enfrentó, con la intención de completar una doble matanza que no llegó a su fin. Valera anotó la de la ventaja momentánea para el club visitante desde segunda.



En la sexta entrada llegaría el instante decisivo de la velada. Sin outs, Rayder Ascanio y Gotta negociaron boletos corridos a Adrián Almeida y acto seguido, Alberto González conectó un rolling de frente al tercera base Erick Salcedo, que en teoría completarían al menos out. Pero Salcedo no pudo dominar la pelota, ocasionando que Ascanio anotara el empate.



Luego del sencillo para irse arriba del quisqueyano De Aza, y con las bases llenas, la Nave sumó una más en los pies de González, luego de un nuevo roletazo de Reginatto.



En el séptimo se presentó otro escenario determinante en el encuentro. El mánager Wilfredo Romero sacó al relevista Anthony Viscaya mientras Valera corría en primera, para darle la responsabilidad al zurdo Gabriel Moya de enfrentar a su símil ofensivo, Ramón Flores. El cuarto bate primero sacó la bola con un largo foul hacia el rightfield, antes de fallar con un elevado al jardinero izquierdo, Alberth Martínez.



El bullpen naviero se mostró dominante, al solo aceptar dos incogibles en cinco capítulos, con cinco ponches entre Zárate, Viscaya, Moya, Wilking Rodríguez y Bruce Rondón.



“El relevo fue vital, mantuvieron el juego cerca. Nos estamos acostumbrando a anotar carreras con dos outs y eso es muy importante. No todos los juegos van a ser de 10 hits o más. Hay veces que daremos más y perderemos, o daremos menos y ganaremos. Estamos aprovechando el momento” expresó el piloto Romero luego del último out.



La victoria fue para Zárate (3-0), luego de trabajar dos episodios sin hits ni carreras y un ponche. La derrota para Almeida (0-1), quien no retiró a ninguno de los tres rivales que enfrentó, permitió tres anotaciones (dos limpias, un hit y otorgó dos boletos.



Rondón recibió su primera oportunidad de salvado en la campaña y no falló, al tirar un inning, admitir un incogible y ponchar a un adversario.



Magallanes (10-7) se quedará en Valencia para enfrentar el domingo a Tigres. Mientras que Bravos (12-7) regresará a su feudo por esta temporada, el Fórum de La Guaira, para chocar frente a Tiburones.



Información obtenida de lvbp.com