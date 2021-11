Navegantes del Magallanes anotó cuatro carreras en el octavo inning para superar 6-4 a Caribes Anzoátegui, en el primer encuentro de ambos conjuntos en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz desde 2020, siendo el triunfo consecutivo número 10 de los eléctricos en la presente campaña.



De acuerdo con la reseña de la liga, Juan Infante entró como corredor emergente en lugar de Pablo Sandoval en el sexto capítulo y dos episodios después, rompió el empate a dos con un jonrón que guió el lauro bucanero, en un compromiso en el que Alberth Martínez también destacó a la ofensiva al irse de 4-3, con triple, doble, una impulsada y una anotada.



La carabela aprovechó el descanso de Bravos de Margarita para aumentar la distancia en la cima de la tabla de posiciones, en la que ahora suma cuatro juegos de diferencia frente a los insulares y Cardenales de Lara, que ganó su juego de la jornada ante Tiburones



La noche estuvo marcada hasta el último tercio por un cerrado duelo de pocas anotaciones, contrario a lo esperado de las dos principales ofensivas de la zafra.



El abridor por la Tribu fue Maickol Guaipe, con actuación destacada de tres innings, en los que solo permitió un hit y otorgó un boleto, ambos en la primera entrada, retirando a los últimos siete bateadores que enfrentó. En total, el diestro ponchó a tres rivales durante la velada.



Niuman Romero abrió la pizarra en el primer episodio de la manera como se preveía sería el encuentro: con poder al bate. El capitán aborigen conectó su quinto jonrón de la temporada, a uno de su marca personal en el circuito, sin hombres en circulación ante Yohander Méndez, después de dos outs.



Méndez, realizó su primera apertura de la zafra, luego de siete relevos, manteniéndose en la lomita por espacio de cuatro capítulos, con igual número de inatrapables admitidos, entre ellos el cuadrangular de Romero que fue la única anotación a su cuenta. El zurdo, guillotinó a trío de paleadores y regaló un pasaporte.



No fue hasta el sexto tramo cuando la artillería naval se hizo sentir en el marcador. Con dos hombres fuera, Leonardo Reginatto ligó sencillo frente a Iván Medina y posteriormente, anotó desde la inicial con el quinto doble del campeonato para Pablo Sandoval, luego de guiar la bola hacia el guardabosque izquierdo, Willians Astudillo, quien no pudo retener la conexión.



“El Panda”, fue sustituido por Infante como corredor emergente, mientras Jean Toledo se aproximaba al montículo para entrar en acción en lugar de Medina. Alberth Martínez le recibió con un biangular que dio vuelta al resultado 2-1, de forma momentánea.



El conjunto oriental igualó en el séptimo, con hombres en las esquinas y un out, Jesús Sucre bateó un rodado al antesalista Gabriel Noriega, quien retiró en segunda a Heiker Meneses con out forzado hacia Reginatto, que no alcanzó a completar el dobleplay con su tiro tardío a la inicial, a pesar de que la jugada fue retada en revisión.



El brasileño fue el encargado de iniciar el ataque definitorio en el octavo acto con su segundo indiscutible de la jornada, para dejar la mesa servida a Infante, quien desapareció el segundo envío que observó de Freddy Pacheco, entre las praderas izquierda y central. Martínez prosiguió el asedio náutico con un triple, Noriega recibió base por bolas que puso fin al trabajo de Pacheco, quien cedió su protagonismo en el montículo a Ángel Guillén.



Guillén lanzó wild pitch mientras Cade Gotta consumía turno, permitiendo la anotación de Martínez y el avance de Noriega hacia tercera, luego de que se robara la intermedia en acción previa. El importado Gotta sumó su grano de arena para la causa bucanera con un elevado de sacrificio al jardín central que aumentó la diferencia a cuatro carreras.



En el cierre de la octava, el home club descontó con un sonoro cuadrangular de Balbino Fuenmayor frente a los lanzamientos del siniestro Gabriel Moya, mientras Carlos Mendoza corría en primera, para dejar cifras definitivas al duelo.



Bruce Rondón, continuó su excelso momento como cerrador turco, al retirar el último inning por la vía rápida, alcanzando su sexto rescate en igual cantidad de oportunidades.



La victoria fue Arcenio León (1-1), tras retirar a los dos toleteros que enfrentó en la séptima entrada. El revés se lo anotó Pacheco (0-1), quien fue vapuleado con tres hits y cuatro carreras limpias sin conseguir ningún out.



Magallanes (18-7) y Caribes (9-15) se verán las caras de nuevo este miércoles en el segundo de la serie. El abridor por los turcos será Erick Leal, mientras por la tribu iniciará Wilfredo Ledezma.



Con información de lvbp.com