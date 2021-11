Navegantes del Magallanes se apoyó en una tórrida ofensiva de 15 hits, entre ellos cuatro jonrones, para derrotar 11-3 a Tigres de Aragua, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, durante el encuentro que marcó el regreso de Pablo Sandoval a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).



De acuerdo con la reseña de la liga, Anderson De la Rosa, Alejandro De Aza, Nellie Rodríguez y Leonardo Reginatto fueron los encargados de exhibir su poder al bate durante la velada, en la que los nueve nombres del lineup naval inicial sumaron al menos un inatrapable contra el pitcheo bengalí, incluido el de Sandoval, quien además aportó una remolcada y una anotada.



“Me preparo a diario, aunque a veces duro días sin jugar, pero los aprovecho para trabajar. Eso es lo que me ha caracterizado para estar preparado cuando se presenta la oportunidad”, declaró el receptor De la Rosa al departamento de prensa naviero al finalizar el duelo.



La ofensiva filibustera anotó todas sus carreras en innings consecutivos entre el tercero y octavo, para no dar respiro al cuerpo de lanzadores visitante, que vio desfilar hasta siete hombres en el montículo a lo largo del compromiso.



Por ironía del juego, Aragua, inauguró la pizarra con dos carreras en la tercera entrada. Carlos Arroyo conectó sencillo para empezar el acto, luego salió al robo de segunda y llegó hasta la antesala con un tiro errático del receptor De la Rosa, que se internó en el jardín central. Arroyo se resintió en la jugada de una lesión en la rodilla y salió por Eduardo Sosa, quien anotó con sencillo de Carlos Tocci frente al abridor bucanero, Luis Ojeda.



El ataque bengalí continuó con el tercer hit corrido, esta vez con Josmar Cordero como protagonista. Acto seguido, Alexi Amarista despachó un nuevo imparable para llenar las almohadillas. Ojeda, se enfrascaría en una labor de intento de escapismo, primero ante Denis Phipps, a quien retiró por la vía del ponche, luego frente Henry “Pollito” Rodríguez, quien impulsó la segunda con un largo elevado de sacrificio al jardín derecho y, por último, contra Wilson García, a quien dominó con otra fuerte conexión que hizo exigirse a Cade Gotta en la pradera central.



De la Rosa acercaría a los turcos al cierre del mismo episodio, con un largo jonrón solitario hacia el leftfield frente a Elih Villanueva, lo que significó el tercer batazo de vuelta entera en la temporada para el careta.



Al siguiente capítulo, los felinos sumaron una más. Con las bases llenas, ya contra el relevista Wilfredo Boscán en la lomita, Amarista se embasó con infield hit al torpedero Gabriel Noriega para traer a Deiner López a la goma. Sin embargo, en la parte baja del capítulo, la toletería filibustera aprovechó dos errores para tomar la ventaja y nunca más perderla durante el resto del compromiso.



Con hombres en la intermedia y la inicial, el debutante Sandoval, elevó una pelota hacia terreno del guardabosque derecho Phipps, que el dominicano no pudo dominar, y en el siguiente turno, el campocorto López cometió una nueva pifia al intentar fildear un rodado de Noriega. Dejando las bases llenas para De La Rosa, quien volvió a responder contra el serpentinero Villanueva, con un incogible al jardín central que remolcó a Reginatto y “El Panda”, quien se esforzó en carrera y deslizamiento para llegar quieto al home.



En el quinto, el ataque del home club no se detuvo y de nuevo, sin espacio en los cojines, esta vez sin outs, volvió a fabricar por intermedio de Reginatto con un elevado de sacrificio a la pradera derecha para empujar a “Tico” González y posteriormente con una sólida de línea de Sandoval a la misma zona que trajo al quisqueyano De Aza desde la intermedia. Todo ante Francisco Carrillo, quien entró a relevar a Villanueva.



En la sexta llegaron jonrones consecutivos de los foráneos De Aza, con un hombre en circulación, y de Nellie Rodríguez contra Jesús Sánchez para poner el marcador parcial 9-3.



“Me estoy adaptando a la liga, a la forma en que me lanzan. Al principio estaba teniendo algunos problemas para hacer contacto, pero con los ajustes los resultados están saliendo. Hay que seguir trabajando”, expresó el estadounidense con ascendencia quisqueyana, Rodríguez.



Para el séptimo fue Gotta, con su segundo triple de la campaña que trajo a Alberth Martínez a la registradora, luego de que este disparara su cuarto doble de la zafra. Ambos paleadores fueron victimarios de Osmer Morales.



La cuenta se cerró con el portentoso batazo de largo kilometraje del brasileño Reginatto por todo el jardín central, su cuarto de la campaña, contra el también de origen exótico, Todd Van Steensel, el monticulista australiano de la visita.



El bullpen filibustero lució por tercera noche consecutiva, al combinarse para una actuación de seis entradas en las que solo permitió una carrera limpia y tres incogibles.



La victoria fue para Boscán (1-1), quien en relevo del abridor Ojeda tiró 1.2 innings de una rayita y regaló dos boletos. El revés se lo llevó Villanueva (0-1), al permitir seis anotaciones (tres limpias) y cinco incogibles en tres episodios.



Magallanes (11-7), cerró la semana con tres lauros consecutivos y un balance global de 4-2, en el tercer lugar de la tabla posiciones.



“Se están conjuntando las cosas. El pitcheo también ha venido haciendo una buena labor, los relevistas están manteniendo los juegos y sobre todo la ofensiva ha sido importante. La siguiente semana será interesante, vamos a seguir mejorando con Pablo (Sandoval) en el lineup y los lanzadores han venido de menos a más”, expresó el mánager Wilfredo Romero tras el último out, al ofrecer un balance de la cuarta semana.



Tigres (7-12), por su parte, terminó penúltimo, tras perder los últimos dos duelos y culminar con balance de 3-3 el septenario.



Con información de lvbp.com