El régimen de Nicolás Maduro se ha valido de todas las estrategias para aniquilar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y a los diputados que desde la Asamblea Nacional impulsan el cambio político del país, por lo que el objetivo es que desde este órgano, el único poder que ostenta la oposición y con el cual se puede enrumbar ese cometido y por el cual también tiene el reconocimiento y apoyo internacional, se afiance en el poder del pueblo, de la sociedad para sostenerse en la lucha por la libertad, que ha sido secuestrada, no solo por el régimen, sino por todo un entramado de países aliados en una red de narcoterrorismo de Estado.

Así lo sostiene el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Luis Ramos Reyes, abogado especializado en derecho administrativo, con una trayectoria de más de 27 años de servicio profesional en el estado Lara. Fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a un grupo de 32 magistrados más, contra quienes luego de su designación, se desató una fuerte persecución por parte de Nicolás Maduro, de los cuales tres de ellos fueron encarcelados y los demás tuvieron que fugarse y exiliarse fuera de Venezuela.

Ramos Reyes llegó a Miami hace un año y medio, desde donde estableció contacto con el Dr. Norbey Marin, conductor del programa por youtube Hasta que caiga la tiranía, en el que fijó posición sobre el contexto venezolano, la persecución contra el presidente encargado Juan Guaidpo y los diputados de la Asamblea Nacional, entre otros tópicos de interés, como la fiablidad de la aplicación del Tiar.

A continuación la entrevista:

NM: El régimen de Nicolás Maduro intenta desmantelar la Asamblea Nacional. En qué condición debe darse la elección para que puedan votar porque son diputados legítimos.

RR-En primer orden, no es un derecho de participar, es una obligación, son diputados del pueblo, y representan la voz de la sociedad. El reglamento interno de la Asamblea Nacional, que debe incorporar, modernizar, actualizarse, con carácter de urgencia, para que los diputados pudieran votar y participar en esos debates para ratificar al Presidente (Interino) de la República. No hay obstáculos, como antes, en un mundo globalizado, perfectamente la Asamblea Nacional puede reformar su reglamento interno y permitir la participación de esos diputados perseguidos, desterrados, que el régimen los ha sacado, con la finalidad de pretender fraccionar y dividir lo que es la Asamblea Nacional.

-El Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, al igual que la Asamblea Nacional Constituyente, siguen actuando abiertamente para desmantelar la AN, para violar la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es el rol que debe jugar la Asamblea Nacional ante estos órganos ilegítimos?

–– La AN tiene un papel fundamental para garantizar la libertad y la democracia en Venezuela, y en esos mecanismos juega preponderancia la pulcritud de los Poderes Públicos. La Asamblea Nacional está forzada, obligada, a desconocer al Tribunal Supremo de Justicia usurpado, que está en Caracas, por personas que no son magistrados o que no renunciaron a serlo ante la Asamblea Nacional Constituyente, al juramentarse allí perdieron la condición de magistrados, otros que siéndolo empezaron a trabajar con personas ilegítimas, y todo ello ha viciado de nulidad absoluta todos los actos del ese Poder Judicial usurpado, pero debe ser declarado nulo por la Asamblea Nacional, así como declarar ante la comunidad internacional que esa Asamblea Nacional Constituyente es un órgano espurio, írrito.

En estos días, Jorge Rodríguez ha sacado información de un supuesto proceso de terrorismo, en el que involucra al presidente encargado, Juan Guaidó, y a Leopoldo López. ¿Qué cree Ud que están buscando?

-A mi modo de ver, lo que están haciendo es darle apariencia de legalidad, haciéndole ver a la sociedad, al pueblo de Venezuela, que ellos son la institución. Es por ello que se hace urgente a la Asamblea Nacional desconocer a esos órganos como poderes porque no lo son. De manera que ese circo que están montando solicitando a los diputados con afiches, con alertas, no es más que tratar de darle apariencia de legalidad a un proceso y crean unas figuras jurídicas, crean unos delitos que van a sembrar y hacen ver que ya tenían una investigación avanzada

-¿Qué es lo que viene para Venezuela en el año 2020?

-¿Qué viene para 2020? La salida de Nicolás Maduro, la caída, el desconocimiento del resto de los países del mundo, la activación del TIAR que ya está llegando y socavando las bases del régimen, le tiene un cerco aéreo, un cerco marítimo, todas estas personas del régimen ya no pueden pasar para el área del continente, ya no pueden viajar a Cuba, de manera que está acorralado

-Esta semana trascendió que el Departamento de Seguridad de EEUU tendrá un encuentro con Julio Borges. ¿Qué planteamientos se podrían poner de manifiesto allí? ¿En qué contexto se da todo esto?

-Esto se da en el contexto de la aplicación del TIAR. No olviden que EEUU es el país que abandera esto. Esa reunión no es más que la activación del TIAR en todas sus instancias. Está previsto, y el gobierno de EEUU lo acaba de ratificar, que no está descartada la intervención militar para que de una vez por todas se resuelva el problema de Venezuela, la hambruna de Venezuela, y rescatar la democracia y la libertad. Y Estados Unidos ha estado haciendo ensayos de cohetes tierra-mar, que no son más que mecanismos de engranaje, de tomar una decisión que se tiene que tomar en el curso de las horas, en el curso de los días, para la libertad de Venezuela y tiene que ser mediante una interrupción de una coalición armada de los países del continente que han suscrito el TIAR.

-Magistrado, este año, EEUU ha dicho que está sobre la mesa la opción militar, otras veces se ha dicho que no se contempla la intervención armada… de hecho ha habido declaraciones contradictorias entre Mike Pompeo y Elliott Abrams. ¿Cómo se debe interpretar eso, como una burla?

-Para nada. He estado en actos con el propio presidente Trump, o con el vicepresidente o con los diferentes senadores… todos hablan inmensamente claro. Una cosa es una acción unilateral de Estados Unidos y otra cosa es una coalición militar de países del continente. Si observamos cómo ha venido hablando EEUU con Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay o Bolivia, todo indica que el continente necesita, de una vez por todas de la paz social, para ello debe extirparse el narcotráfico y el terrorismo islámico en Venezuela, que es el que está gobernando el país. No habrá paz ni seguridad en el continente, porque están en peligro, y lo vimos durante los disturbios del mes pasado.

-¿Y qué dice de la presencia de una estructura conformada por las FARC, ELN, Hamas, entre otras en Venezuela? ¿Cree que han sumado a esta situación de inseguridad regional?

-Por supuesto. Y eso es lo que tienen a los países de la región y del mundo en una situación delicada que tienen que resolver. Entender de manera clara que Venezuela, uno de los países más ricos del continente, está en manos del narcotráfico, de Hezbolá, de las FARC, del ELN, de grupos terroristas, de manera abierta. Un país donde la droga es almacenada en diferentes guarniciones militares, sale de los aeropuertos, salen a través de los aviones oficiales. Es una cuestión evidente que obliga a los gobiernos a entender que coexisten con el brazo armado de la droga más poderoso del mundo y se encuentra en Venezuela.

-Esta semana, el embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, decía: “Uno de los más grandes errores que hemos cometido, inclusive los colombianos, ha sido subestimar al régimen de Nicolás Maduro”

-La estructura del monstruo del narcotráfico es tan grande y poderoso en Venezuela que ha tomado las instituciones a través de Cuba, y el propio régimen ha cedido espacios, como el oriente del país, los Andes, Maracaibo, Barinas, el centro del país, a la red criminal de las FARC y del ELN, al ejército iraní, ha cedido los controles aéreos, aduaneros, de importación, para lavar dinero a través de los grandes grupos de militares y eso lo tiene preocupado, ya que se ha hecho público y notorio, se conoce aquí y en EEUU, en el Departamento de Estado y en los tribunales, las personas que se han entregado, que han capturado, han confesado, han delatado a los militares que son mano derecha del régimen, los brazos ejecutores de estas políticas de lavado de dinero del narcotráfico.

-¿La única vía que nos queda frente a esta estructura castro-chavista criminal es la intervención de una coalición militar?

-Hay dos salidas en Venezuela. La primera es que nos enfoquemos en un levantamiento civil. Que el pueblo se levante de manera total a buscar su libertad, por el cansancio de mendigar alimentos, medicinas, servicios, sueldos. La segunda, está en el rescate moral de ciertos sectores de la Fuerza Armada, que digan “Ya basta” y se levanten como en Bolivia. No obstante, hay una tercera salida, que es la aplicación del tratado TIAR, el convenio suscrito por 19 países y que ya se viene ejecutando mediante el bloqueo de cuentas, de movimientos migratorios de dinero, de masas de dinero, es lo que está intentando la comunidad internacional, en Europa, en el continente americano, se está trabajando en esas tres salidas.

-La aplicación del bloqueo aéreo y naval, por la vía del TIAR, a los que ya están fichados ya se está aplicando, pero ¿cómo se explica que Jorge Rodríguez, uno de los sancionados, haya podido llegar recientemente a Argentina y regresar?

-El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras juramentarse como presidente autoriza el ingreso de cualquiera al país. No se incorporó por otra vía. Quien ha violado el tratado, en este caso, fue el Presidente de Argentina y burlan de esa manera el TIAR para sembrar desconfianza en la gente. Fue un vuelo directo hasta Argentina, que no pasó por otro lado. Y que de haber pasado no le habrían permitido el sobrevuelo. Se habrá triangulado desde Cuba, como pasó con Evo Morales, que de México pasó a Cuba y luego a Argentina, porque lo recibió Fernández, lo autorizó el presidente constitucional de Argentina. Pero hay otras 18 naciones que están cumpliendo y respetando el tratado. Las consecuencias de haber violado el tratado las deberá pagar Argentina en el transcurso de los próximos meses, tengan la seguridad, porque se puso al margen de lo convenido y firmado.

-Mi llamado a los venezolanos es a que no pierdan la esperanza de pasar las navidades en libertad, de recibir el año nuevo en libertad. No hay que quebrarse ni perder las esperanzas ni se dejen engañar por una percepción equivocada de lo que hace la campaña del régimen que invierte demasiado dinero. Los venezolanos debemos estar unidos, apoyar a la Asamblea Nacional, bien sea al presidente Guaidó o a la junta directiva de la Asamblea Nacional que apunte a seguir generando y ganando confianza como único poder público legítimo de Venezuela y reconocido como tal internacionalmente.

