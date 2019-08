El gobierno de Malta anunció el sábado que aceptó acoger a 39 migrantes rescatados durante la noche por un barco de Proactiva Open Arms, pero fue criticado por la oenegé española, que quiere desembarcarlos a todos.

“No podemos evacuar a 39 personas y decirle a las otras 121 que llevamos a bordo que ellas no salen porque no es justo, no es lógico”, denunció el director de la oenegé, Òscar Camps, en una rueda de prensa desde la isla italiana de Lampedusa.