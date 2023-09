Ivanna Laura Ordoñez/Crónica Uno

El servicio de Hematología del Hospital J. M. de los Ríos cerró este miércoles 13 de septiembre, luego de la renuncia masiva del equipo médico. La razón tiene que ver con la solicitud de investigación de un medicamento traído de India, llamado metotrexato, ya que presuntamente no cumple con el registro y control de fármacos. Sin embargo, no han tenido respuesta.

En el servicio de Hematología son atendidos 200 niñas, niños o adolescentes. “No hay otra opción en donde este grupo de pacientes pueda recibir atención médica. Estamos atados de manos”, dijo Johana Fernández, madre de Valentina, quien es paciente del servicio, por una anemia drepanocítica, y que continúa en espera de un trasplante de médula ósea.

Fernández comentó que el resto de los pacientes tratados con metotrexato, fue dado de alta. Posterior a esos casos, los médicos no administraron más el medicamento hasta tener respuestas de la petición de investigación.

A la espera de respuesta

Según el testimonio de familiares, van más de 20 días en espera de respuesta por parte de la dirección del hospital, y del Ministerio de Salud, sobre el uso del metotrexato, un medicamento para tratamientos relacionados con el cáncer.

«Los médicos no han recibido respuesta sobre el metotrexato que estaba contaminado (presuntamente) y que enfermó a 11 niños, de los cuales una paciente falleció”, es el testimonio Fernández.

Según la organización no gubernamental Prepara Familia, desde el 2017 han fallecido más de 100 pacientes de los servicios de nefrología y hematología, en su mayoría por la falta de trasplantes.

Qué dice la dirección

Este miércoles, 13 de septiembre, varios familiares de pacientes se reunieron en la entrada del hospital luego de que los médicos les notificaron el cierre del servicio de Hematología, luego de que renunciaron.

“Me siento bastante angustiada. Mi hija tiene tres días con fiebre, una paciente como ella, al presentar estos síntomas debe ser inmediatamente hospitalizada, porque ella está recibiendo quimioterapia”, dijo Karina, mamá de una paciente del servicio.

«Hablamos con la subdirectora Pamela, que nos atendió ayer, muy amable, y nos dijo que si los cinco médicos renunciaron, ella no los puede obligar a quedarse, porque hasta la dirección fue afectada por el tema, ya que debido a eso hasta la directora (del hospital) la van a cambiar”, comentó Fernández.

En cadenas de farmacias privadas hay venta de metotrexato, pero dicha presentación es de GP Pharm, un laboratorio español. Su costo es de más de 600 bolívares, o lo equivalente a casi 20 dólares.

Huniades Urbina, pediatra, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y exdirector del J. M. de los Ríos, aseguró que dentro del hospital tampoco funciona la unidad de terapia intensiva y los servicios de cardiología y neurología.

Fernández, advirtió que no todos los pacientes necesitan el metotrexato. Sin embargo, todos son afectados por el cierre.

“Son muchos diagnósticos, no es solo por el metotrexato. Allí no hay nada, ni un catéter, ni un acetaminofén. Por cada bolsa de sangre nos exigen llevar seis donantes de sangre y si no los traes, no les hacen la transfusión”.

Otros datos

Este jueves 14 de septiembre, un grupo de familiares acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para presentar un recurso de amparo constitucional, luego del cierre del servicio.

En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a los pacientes del servicio de Hematología del J. M. de los Ríos, también lo hizo con otros 12 servicios del hospital, como mecanismo de protección y en exigencia al Estado venezolano a que de respuesta.

