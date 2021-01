“Esta semana vamos a los 7 días de flexibilización segura”, informó Nicolás Maduro, al presentar este domingo el balance semanal de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19.

Maduro instó a la población a no salir de casa de no ser necesario. “Estamos en el mes de enero, de disciplina a fin de bajar los índices de contagio por COVID-19. Hemos culminado con éxito la primera semana y vamos a la flexibilización segura de 7 días. He estudiado los anuncios en otros países y las corrientes que dicen que este virus seguirá”.

También para reforzar la lucha contra este virus aprobó reactivar las brigadas médicas hasta el nivel óptimo, revisar los protocolos y su cumplimiento en todos los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), ambulatorios y hospitales del país, 100% hospitalización a todas las personas detectadas con COVID-19 y revisión exhaustiva de los protocolos y precios de las clínicas privadas.

