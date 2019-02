El Manchester City se sobrepuso este sábado al Newport County (1-4), de Cuarta división, y sobre todo a su campo, el Rodney Parade, para pasar a los cuartos de final de la FA Cup (Copa de Inglaterra).

Los ‘Citizens’ sufrieron, como ya predijo Pep Guardiola en la previa del encuentro, para superar a un equipo que se apoyó en su destrozado césped y en una férrea defensa para aguantar los envites de los de Manchester.

Los ‘Sky Blues’ no se confiaron y salieron de inicio con jugadores como Gabriel Jesús, Leroy Sané, David Silva, Riyad Mahrez, Fernandinho, la pareja de centrales Nicolás Otamendi y John Stones, y Ederson en la portería.

No se guardó prácticamente nada Guardiola e hizo bien, porque el Newport demostró ser más peligroso de lo que parecía y estuvo a punto de adelantarse en el marcador cuando Tyreeq Bakinson remató un centro lateral que salvó de manera inverosímil Ederson.

Con el castigado césped del estadio Rodney Parade -que el Newport comparte con equipos de rugby-, con capacidad para unos 7.000 espectadores, como mayor protagonista, el encuentro llegó con empate a cero al descanso.

Fue Sané el encargado de acabar con la intriga y poner por delante a los de Guardiola. En el minuto 57 conectó un disparo dentro del área que se estrelló en la nariz del guardameta del Newport y se coló mansamente en la portería.

El joven Phil Foden encarriló la victoria con una jugada individual en el minuto 75. El inglés condujo hasta meterse dentro del área y con la pierna izquierda batió a Joe Day.

Sin embargo, a tres minutos del final, un balón en largo desde la defensa lo convirtió Padraig Armond en una perfecta vaselina por encima de Ederson que supuso el primer gol que encaja el City en esta competición.

Nada más sacar del centro del campo, Foden volvió a fusilar a Day, también con la pierna izquierda, y no dio lugar a sorpresas. Con el tiempo ya prácticamente cumplido, Mahrez redondeó la goleada con un buen disparo desde dentro del área casi sin ángulo.

Así firmó su pase a cuartos el City y acabó con el sueño del Newport, que se había plantado en esta instancia tras dejar por el camino a Leicester City y Middlesbrough, entre otros.

— Octavos de final de la FA Cup:

– Viernes 15 de febrero:

Queens Park Rangers 0 – Watford 1

– Sábado 16 de febrero:

Brighton 2 – Derby County 1

Wimbledon 0 – Millwall 1

Newport County 1 – Manchester City 4

– Domingo 17 de febrero:

Bristol City . – Wolverhampton . (13:00 GMT)

Doncaster . – Crystal Palace . (16:00 GMT)

Swansea . – Brentford . (16:00 GMT)

– Lunes 18 de febrero

Chelsea . – Manchester United . (19:30 GMT).