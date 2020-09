El Manchester United, club militante en la Premier League de Inglaterra, oficializó a través de sus redes sociales el fichaje de Donny Van de Beek, siendo esta la primera contratación de la naciente temporada para los “Reds Devils”.

Van de Beek llegará a las instituciones del equipo con un contrato de 5 temporadas más otra opcional, a cambio de 45 millones de euros. Cabe destacar que, el mediocampista estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid este verano, según declaraciones de su representante. Sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19, la transferencia se se desvaneció, lo que terminó llevando al jugador a la Liga Inglesa.

Vale recalcar que, mediante distintas fotografías en sus cuentas de Instagram y Twitter, los “Diablos Rojos” anunciaron la llegada del joven. Allí, se mostraban las estadísticas y el palmarés que este poseía.

Del mismo modo, la prensa de Inglaterra asegura que el neerlandés portará el dorsal 34. Esto, en honor a su ex compañero Abdelhak Nouri, quien sufrió una arritmia durante un partido de pretemporada en 2017, provocando que estuviera en coma alrededor de tres años.

“No puedo empezar a explicar que tan increíble es la oportunidad de unirme a un club con una historia tan asombrosa. Me gustaría agradecer a todos en el Ajax. Crecí allí y siempre tendré un vínculo especial con el club. Ahora estoy listo para dar el siguiente paso en mi carrera y desempeñarme al más alto nivel. Todos me han dicho lo maravilloso que es el Old Trafford, por lo cual estoy ansioso de vivir esa experiencia”, expresó en la página web del conjunto.

El ex jugador del Ajax de Ámsterdam llega a la ciudad de Manchester, con el fin de fortalecer el mediocampo y aportar variedad en la creación de juego ofensivo. Él, junto con Paul Pogba y Bruno Fernández, serán los encargados de distribuir y ofrecer movilidad para que Greenwood, Rashford y Martial desequilibren las defensas de sus contrarios.