Llega la época de navidad y crees que se hace imposible llevar de la mano estas fechas junto con una alimentación saludable, ya que es sinónimo de alcohol, comida en abundancia, reuniones con amigos y familiares o el abandono del ejercicio físico.

Sin embargo, los expertos en el área de nutrición hoy día nos enseñan a través de ciertas recomendaciones a no perderse del camino, porque la realidad es que puede traer consecuencias notables en pocas semanas como: Ganancia de peso y grasa corporal, mayor retención de líquido, subidas de tensión, por el consumo en exceso de azúcares puede venir el hiperinsulinismo, inflamación de tu cuerpo y aunque pienses que pudiera ser pasajero, en ocasiones no lo será.

Por eso, hoy quiero hacerte ciertas recomendaciones que permitirán que puedas seguir disfrutando de las fiestas y que además no afecte tu salud. Tanto el Colegio oficial de dietistas – nutricionistas de la Comunitat Valenciana como el resto de colegas insisten en que deberías de mantener:

1. Una ingesta adecuada de líquidos, puedes acompañar todas las comidas con agua, esto puede llevar a disminuir la ansiedad, hidrata el organismo y además mantiene tu salud intestinal.

2. Evita los excesos, por eso recomiendan planificar y no restringir, tampoco deberías de seguir ninguna dieta milagro basada en pautas de alimentación restrictivas, incluso peligrosas para tu salud.

3. Mantén el equilibrio en los 3 nutrientes principales: proteínas, carbohidratos y grasas.

4. Recordar que hoy día existen alternativas para postres o dulces, hechos con harinas vegetales como la harina de almendra o de coco, que son saludables, incluso el uso del cacao de 70 a 80%, los que tengan menos de este porcentaje de cacao de seguro van a tener más grasas saturadas que el cacao puro. También recomiendan no repetir postres.

5. Es permitido comer durante los días festivos que vienen siendo como cuatro y ¡cuidarse!, tanto en exceso como en productos procesados el resto de los días.

6. No te olvides de las frutas y verduras sobre todo de hojas verdes, que te pueden ayudar a mantener el equilibrio. Se puede elegir entre naranjas, kiwi, fresa, manzana verde y verduras como alcachofas, espárragos, berenjenas, espinacas.

7. No picar entre horas, más si puedes realizar meriendas pero que sean saludables como zanahoria o apio con hummus o guacamole, brochetas de frutas con chocolate negro, yogurt con granola, entre otras alternativas.

8. No es para que te obsesiones por el peso, sin embargo, no está demás que lo puedas monitorear.

Además es fundamental que tengas en cuenta no sólo qué comes, sino también cómo y cuándo lo comes, así que los expertos recomiendan realizar cinco comidas diarias, los alimentos deben prepararse de manera saludable y no abusar de las raciones y cantidades.

Entonces, ¿ya te convenciste que si es compatible una alimentación saludable en estas fiestas? Para conocer más de este tema visita mis redes sociales @Ginecoestetica.