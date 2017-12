Existe una ineficiencia en el servicio eléctrico hacia los equipos y cada vez empeora, aseguró Yoise Ocando, trabajadora, al ser consultada de cuáles son las causas que ocasionan el racionamiento eléctrico en Zulia, luego de los apagones sucedidos en Navidad y la declaración de “saboteo” en una subestación, según acusación del ministro de Energía, Luis Motta Domínguez.

Desde el sábado, familias zulianas sufren por las fallas en el servicio. Corpoelec anunció racionamiento de la electricidad sin informar el plan de horas de cortes ni administración de cargas.

En el sector San Jacinto de Maracaibo las interrupciones no son programadas, tienen doble ración de cortes, en la tarde y noche.

Línea sublacustre

Desde la Gobernación del Zulia se aseguran labores de mantenimiento. Juan Boscán, secretario de Asuntos Eléctricos del Zulia, informa los trabajos en la subestación Cuatricentenaria para solventar la avería. Y en Punta de Palma, municipio Miranda, las acciones se ejecutan. “La primera fase del plan prevé colocar en funcionamiento la línea que está afectada y para el día viernes o sábado introducir el cable sublacustre, que genera los mil 400 megavatios que necesita Maracaibo”.

Mientras Corpoelec y Gobernación intentan recuperar la transmisión y distribución de energía, los marabinos pasan horas de angustias. “Hay que correr rápido a desconectar todo porque no dicen cuándo se va la luz. Y cuando llega, llega con fuerza”, reclama Doris Montiel, artesana y habitante de Idelfonso Vásquez.

Entre cuatro y siete horas suman- aproximadamente- el racionamiento en Altos de Jalisco. Neuro Lossada, comerciante, acusa “demasiada ineficiencia. Algo que nunca había pasado en navidad. Eso es una locura. No sé qué pasa pero para mí es ineficiencia más que saboteo”.

En el comunicado de la Gobernación del Zulia, se señala que Omar Prieto, gobernador, “afianza las acciones que permitan regular el servicio y continuar brindando seguridad y tranquilidad al pueblo del Zulia, enfrentando con ahínco los planes desestabilizadores que intentan aplicar sectores radicales de la oposición en el estado”.

Pero en Coro, estado Falcón, vecino del Zulia, los apagones son a diario. En visita a San Francisco, en ocasión de las fiestas decembrina familiares, Antonio López, trabajador, asegura tener “el mismo problema. Y peor. No se consigue comida, transporte no hay, tampoco gasolina” pese a tener la mayor Refinería de Venezuela en la región falconiana. Las fallas de electricidad lo recibieron con más de horas a oscuras. Desde el martes hasta viernes “y no se sabe cómo es eso”, critica.

Francisco Bonilla, piloto de aviación, acentúa el reclamo de marabinos. “Tienen años diciendo lo mismo. Sean serios. Víspera de navidad se fue la luz. Fue una navidad en tinieblas. Le pido a las autoridades que no pase la misma penuria en víspera de año nuevo”.

La verdad