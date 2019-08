El senador estadounidense Marco Rubio aseguró que el gobierno de Estados Unidos sancionará este 6 de agosto a “cualquier persona o empresa en el mundo” que tenga negocios con el régimen de Nicolás Maduro.

“Mañana (hoy), Estados Unidos impondrá legítimamente sanciones a cualquier persona o empresa en el mundo que haga negocios con cualquier persona del régimen de Maduro”, informó el legislador en su cuenta de twitter.

Maduro pretends he’s interested in “dialogue” but is just trying to wait out the crisis in #Venezuela.

It wont work.

Today the U.S. will freeze all of the #MaduroRegime’s assets & imposes sanctions on any person or company that continues to provide support to them.

— Marco Rubio (@marcorubio) August 6, 2019