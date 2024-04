María Corina Machado encabezó este viernes una masiva concentración en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en Aragua. Allí ratificó que sigue en la ruta electoral: “No subestimen la fuerza de un pueblo que dio un mandato”.

En el reinicio de sus giras y visitas a diferentes regiones del país, la líder opositora insistió en el bloqueo impuesto por el régimen de Nicolás Maduro.

Frente a cientos de seguidores, y acompañada por el dirigente de Primero Justicia Carlos Ocariz, Machado advirtió a la dirigencia opositora que los venezolanos no aceptarán que sea irrespetado el mandato de las primarias, citó el portal Monitoreamos.

“Hay algunos que quieren desconocer el mandato del 22 de octubre. Y yo les digo algo, no se equivoquen, no subestimen la fuerza de un pueblo que dio un mandato. El 22 de octubre se cerró con una forma de hacer política. La gente exige respeto y que se le diga la verdad. No existe que en unos cuartos encerrados en Caracas vayan a desconocer lo que ha sido el mandato de la sociedad venezolana. El pueblo no se lo va a calar. Tiene que haber respeto por la ciudadanía”, advirtió.

María Corina aseveró que el liderazgo se construye sobre la base de la confianza de la sociedad. «Hoy yo quiero decirles que yo confío, yo confío en cada uno de ustedes. Yo confío en cada uno de ustedes. Y esto que hemos construido es muy poderoso, es muy poderoso porque esto va mucho más allá«, afirmó.

María Corina Machado denuncia que se mantienen obstáculos

A pesar de su inhabilitación y que no pudo inscribir a su candidata a las elecciones del 28 de julio, Machado reafirmó: “Vamos a participar para ganar, para derrotar a Nicolás Maduro, para que en voto valga y en voto elija. Y eso pasa por mantenernos firmes en lo que fue ese mandato”, difundió el partido Vente Venezuela en una nota de prensa.

En declaraciones a la Voz de América, María Corina Machado denunció que las autoridades continúan obstaculizando sus movilizaciones por Venezuela. Durante un acto público en los llanos centrales, dijo que la mayoría de los partidos de la alianza opositora continúan presionando por una elección presidencial con igualdad de condiciones.

“Es el régimen el que está boicoteando este camino y el que no puede hacer campaña, hay que gente que no le puede dar la cara a la gente”, sentenció.

Con nota de prensa, Monitoreamos y VOA.

