Hoy y mañana son Días del Correo. Aún algunos no informan desde dónde escriben. ¿Enviaste nombre, apellido, tu tema no ha sido tratado recientemente, y lo que escribiste se entiende?.

Ricardo Amézquita, de Haway, pregunta…: “¿Es verdad que Juan Marichal tiró juego perfecto en su debut en Grandes Ligas?”.

Amigo Chardo…: El 19 de julio de 1960 debutó Juan con los Gigantes, y ese mismo día, frente a los Phillies, tiró sin hit durante 8.2 innings, a cuya altura, Clay Dalrymple le conectó sencillo. Lo único que permitió esa vez, cuando ganó 2-0.

Jesús H. Angulo B. de Hermosillo, pregunta…: “¿A cuál pitcher se cargan las carreras si anotan los hombres que en el Clásico Mundial ponen en primera y segunda, si el juego llega a 11 innings?”.

Amigo Chucho…: Al que estaba en la lomita al comenzar esa entrada.

Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta…: “¿Alguno de los personajes a quienes mandas tus cartas de los lunes la ha leído?”.

Amigo Gil…: Menos los muertos, la mayoría las lee. Pete Rose me mandó un email, de Major Legue Baseball, después de la enviada al comisionado Rob Manfred, me ofrecieron comprarme espacios para publicidad, lo que no acepté, porque era chantaje; Ramón Corro me respondió desde Santiago de Chile.

Rafael G. Cámara B. de Chetumal, pregunta… “¿Cuál es la diferencia entre obstrucción e interferencia?”.

Amigo Rafo…: Obstrucción es cuando un fildeador molesta o impide el paso de un corredor sin necesitar esos movimientos para atajar la pelota. Regla 7:06. La interferencia puede ser a la ofensiva o a la defensiva, y la cometan también los umpires y los espectadores. Por ejemplo cuando impiden que un receptor haga un tiro en busca de out en una base y cuando atrapan o tratan de atrapar un batazo o un tiro que puede capturar un fildeador. Revísate las Reglas 2.00, 3.16, 5.09(b)(f)(g), 6.05(h)(i)(m)(n), 6.06©, 6.08©(d), 7.04(d), 7.07, 7.08(b),(f)(g), 7.09, 7.11.

César Miliani, de Bogotá, pregunta…: “¿Habrá expansión de Major League Baseball, y se mudarán Atléticos y Rays?”.

Amigo Ceso…: No habrá expansión, por ahora. Y los Atléticos han intentado irse a San José, California, pero no han podido. Los Rays seguirán en Tampa.

Jaime Rodríguez, de Maracay, pregunta…: “Corredores en segunda y tercera , un out, batean fly al outfield, dos outs, los dos corredores hacen pisi-corre y llegan aparentemente safe. Pero apelan en segunda y sentencian el out. ¿Es valida la carrera?”

Amigo JotaErre…: Carrera válida, porque el double play no fue forzado. Mi querido tocayo, Juan Loaiza, me ayudó en este caso.

