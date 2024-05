Marineros de Carabobo obtuvo su primera victoria en la temporada 2024 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) tras derrotar a Senadores de Caracas en el Estadio Universitario con marcador de tres carreras por dos.

Senadores le hizo una anotación al abridor Héctor García con doblete de Jordany Valdespin al jardín derecho. La ofensiva naviera hizo dos carreras en la alta del segundo inning con doblete de Sergio Barthelemy quien pegó doblete al left field para que Carlos Castro y Dennis Ortega anotaran y así irse arriba 2-1.

En la cuarta entrada, Anthony Jiménez igualó las acciones con jonrón solitario al centro del campo, pero en el sexto tramo Osman Marval ligó imparable entre el jardín derecho y central para que Yoel Yanqui pisara el plato con la carrera de la diferencia.

Marineros obtuvo primera victoria

En el octavo inning, Felipe Rivero entró a relevar y sacó el último out de ese capítulo con ponche, las cosas se complicaron en el último inning con dos corredores en circulación y un out pero el ex grandeliga dominó a Dariel Álvarez con elevado al center field, otorgó boleto intencional a Rayder Ascanio para llenar las bases y enfrentarse a Brainer Bonaci, a quien dominó con rolling al campocorto.

De esta manera, Leonel Campos (1-0) logró el triunfo, Dedgar Jiménez (0-1) fue el derrotado y Felipe Rivero (1) consiguió su primer salvado en la LMBP, y el primer salvamento después de un tiempo sin haber podido lanzar. Osman Marval ligó de 4-3 con remolque y se puso a tres inatrapables de los 100 en la liga veraniega venezolana.

Marineros volverá al Estadio Universitario de Caracas mañana miércoles 22 de mayo para medirse a Caciques de Distrito a las 6:00pm en lo que será el segundo juega como visitantes en la presente contienda.

Nota de Prensa Marineros de Carabobo.

*¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?*

*Puedes unirte a nuestros canales*

Telegram: https://t.me/titularesec

Whatsapp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

*Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día*

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z