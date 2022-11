River Plate formalmente le dijo adiós a Marcelo Gallardo, técnico que extendió aún más el legado del equipo y los impulsó a ser uno de los más grandes clubes del continente.



El Bayern Múnich confirmó que Martín Demichelis se convertirá en el nuevo director técnico del equipo tras dejar su cargo dentro del conjunto bávaro.



Mediante un comunicado de prensa, el cuadro alemán agradeció el apoyo de Martín durante su periodo con la institución y le desearon el mayor de los éxitos en su nueva etapa como estratega de los millonarios.



“El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el técnico del FCB Amateur se cambie a River Plate a petición propia para ocupar allí el puesto de técnico. Su sucesor será su antecesor Holger Seitz”, dijo el club.



Asimismo, el ex defensor agradeció al equipo teutón por el conocimiento que tuvo en sus filas y que le permitieron ser elegido como técnico de los platenses.



“Llegué a Europa como jugador de River al Bayern, ahora voy por el camino contrario como entrenador. ¡Qué increíble historia! Estoy orgulloso de haber sido parte de la familia del FC Bayern dos veces y me gustaría agradecer a todos los que hicieron esto posible para mí y me apoyaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero con ansias la gran tarea en mi segundo club del corazón”, expresó Demichelis.



Gallardo cerró el domingo su histórico ciclo con River, en el que estuvo al mando del club por ocho años.



