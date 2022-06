Más de dos mil familias fueron afectadas el fin de semana en Agua Blanca y Santa Cecilia por los constantes apagones eléctricos, que han aumentado su frecuencia, haciendo que el servicio sea muy inestable. Los vecinos de la zona exigen soluciones a la problemática que limita sus actividades diarias.

Entre días de insomnio y cansancio transcurre la vida de muchos de los habitantes del sector. Claudia Perdomo resaltó que desde el sábado no ha podido dormir, porque al no tener luz el calor y los zancudos se lo hacen imposible. La situación repercute directamente en su desempeño laboral, pues desde que comienza el día ella está cansada.

Con pancartas que rezaban “No más oscuridad”, vecinos de las comunidades organizadas de Agua Blanca y Santa Cecilia denunciaron que desde el viernes los apagones se han intensificado.

Gabriela Gómez resaltó que solo durante el fin de semana contaron aproximadamente 18 cortes en el servicio. Narró que la electricidad se va por intervalos de cuatro, cinco, siete y hasta ocho horas y cuando llega lo hace por solo 10, 15 o menos minutos.

En Santa Cecilia la electricidad faltó por 22 horas entre domingo a lunes.

Perdomo aseguró que actualmente su calidad de vida es pésima, y que se ve incluso más disminuida debido a los reiterados cortes eléctricos. Ella no es la única que piensa así. La mayoría de los vecinos relataron las penurias ocasionadas por la constante falta de energía.

Una de las habitantes del sector, que prefirió no ser identificada, aseguró que ya se le han dañado dos aires acondicionados. “¿Quién me los va a reemplazar? Nadie, nosotros mismos, entonces son gastos con los que uno no cuenta”. El miedo y nerviosismo porque se dañen más electrodoméstico es palpable, y varios vecinos resaltaron que es una preocupación que los afecta emocionalmente.

Comidas frías

Pero no es solo el hecho de que pasen horas sin luz. Otros servicios también fallan. Claudette Rangel explicó que en varios de los edificios de la zona tienen hasta tres meses sin gas y cuando no tienen energía no pueden recurrir a las hornillas eléctricas que utilizan para cocinar.

Rangel resaltó que la última vez que pagaron a la Corporación Gasdrácula lo hicieron el 23 de marzo y les entregaron las bombonas el 14 de mayo, es decir que duraron mes y medio sin el servicio. Añadió que todos los vecinos de la zona están en situaciones similares, porque pasan uno, dos y hasta tres meses sin gas, incluso luego de haber hecho el pago.

A base de pan y otros alimentos que puedan ser consumidos fríos, logran alimentarse durante las horas que no cuentan con el servicio. Rangel reiteró que muchas personas son de la tercera edad y niños pequeños, a quienes les afecta más llevar una dieta inconsistente.

Todo se paraliza por horas al no tener el servicio eléctrico. Las bombas de agua dejan de funcionar, limitando el suministro del vital liquido. Los ascensores se detienen, haciendo difícil que aquellos adultos mayores que viven en pisos muy altos puedan bajar. Los portones eléctricos se mantienen abiertos, poniendo la seguridad de los edificios en peligro. La suma de todos estos factores incrementa el malestar y la incomodidad.

Quejas sin escuchar

No es la primera vez que los vecinos del sector Agua Blanca denuncian su situación. El pasado 24 de mayo una comisión de la comunidad organizada se dirigió a la sede de Corpoelec Los Colorados, para hacer entrega de un documento en el que se expuso la problemática.

En esa oportunidad los atendieron y se lograron compromisos para solventar el problema. Casi un mes después, los cortes en vez de disminuir han aumentado.

Los habitantes han notificado a Corpoelec en múltiples ocasiones, a través de diversos medios, desde llamadas hasta en redes sociales. A pesar de que se han tomado algunas denuncias, aun no se acaban los apagones.

El equipo de El Carabobeño intento comunicarse con el presidente de Corpoelec Carabobo, José Patiño, y con el presidente de la Corporación Gasdrácula, José Parada, pero no atendieron las llamadas ni respondieron los mensajes enviados.