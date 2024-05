Son más de 60 familias de la urbanización El Trigal Norte, en Valencia, que se sienten ignorados por Corpoelec ante una falla eléctrica que los tiene desde hace 26 días sin voltaje 220.

Los niños tienen ya más de tres semanas sin dormir en sus camas. Los han llevado casas de familiares en un intento por afectar lo menos posible su calidad de vida.

Entre las altas temperaturas y los insectos es imposible para ellos descansar en las noches por la falla eléctrica. «Nos toca matar zancudos y pasar calor y mucho trabajo. No dormimos nada», relató Alessandro Di Giaccio.

A las incomodidades de estar sin aire acondicionado se suma que muchos tienen cocinas eléctricas de voltaje 220 y no pueden cocinar. Sin incluir lo mal que la están pasando al no encender las bombas de agua porque funcionan con la fase que no está disponible.

Corporlec no atiende la falla eléctrica

El 18 de abril en la mañana, durante una fuerte lluvia hubo un apagón en diferentes sectores de la Gran Valencia, incluyendo El Trigal Norte. Al día siguiente a las 4:00 p.m. llegó una cuadrilla de Corpoelec a atender el llamado de más de 24 horas de la comunidad, pero no solucionó el problema al 100%.

«Vinieron a reponer los cortacorrientes que se habían disparado por la falla eléctrica y determinaron que uno de los tres transformadores estaba dañado», narró Heberto Rojas.

Los trabajadores activaron los otros dos transformadores, pero aún se mantienen el tercero sin funcionar.

Desvío de transformador eléctrico

Quienes viven en las calles Las Hortensias y Las Clavellinas de El Trigal Norte son los afectados con esta falla eléctrica que persiste.

Ellos han reportado el problema ante Corpoelec en reiteradas oportunidades y les han prometido en diferentes hes fechas que lo solucionaron, pero eso no ha ocurrido.

«Fuimos a las oficinas de Corporlec y dijeron que el transformador había llegado para sustituir el dañado. Pero, por alguna razón, se desvió y se llevó a otro sitio, entonces estamos indefensos».

Una falla eléctrica los tiene de manos atadas

Ante tal situación, la comunidad propuso adquirir entre ellos el transformador para que Corpoelec lo instale y así subsanar la falla eléctrica, pero desde la estatal no se lo permitieron.

También les han informado que cuentan con transformadores pero de una capacidad distinta a la que se requiere, ante lo que que el vecino Luis Salas, quien trabajó por más de 17 años en Planta Centro y otras instalaciones de la industria eléctrica, dijo que hay adaptaciones que se oueden hacer en esos casos.

A Doris Ochoa, vecina de la calle Las Clavellinas, le preocupa que solo tengan dos transformadores y uno de ellos se dañen. «Ya se les caen los tabacos y pasamos hasta ocho horas con una falla eléctrica».

