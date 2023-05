En Carabobo ya se han recolectado más de nueve mil firmas en respaldo a la candidatura independiente a las primarias de Benjamín Rausseo, según aseguró Carlos Hernández Páez, su coordinador general de campaña en la entidad.

Carabobo del candidato a la primaria, Benjamín Rausseo, informó que en el estado Carabobo se han recolectado 9 mil 523 firmas de respaldo para el candidato independiente.

Hernández precisó que el Registro Electoral, requieren 8 mil 338 firmas, y a la fecha se han recolectado 9.523 a favor de Rausseo, es decir que se ha superado la cifra. Sin embargo, el procedimiento seguirá abierto para las personas que deseen estampar su rúbrica para apoyar la postulación de la candidatura.

Apuntó que los interesados pueden acceder a la página www.benjaminrausseo.com bajar la planilla y llevarla al comando de campaña ubicado en la avenida Sesquicentenario, sector Alexander Burgos, municipio Valencia.

Las firmas serán consignadas en Caracas a partir del día 20 de mayo, destacó el coordinador Hernández Páez, en una rueda de prensa ofrecida en el Hotel Hesperia Valencia, donde estuvo acompañado por los miembros del comando y los movimientos aliados a la candidatura.

Estuvieron: Alejandro Calleja, coordinador de Estructura; Francisco Trejo, de logística en la parroquia Miguel Peña; Nixon García, del voluntariado Actívate Venezuela; Luis Figueroa, del partido Usted, entre otros.

Carlos Hernández Páez, aseguró que la labor se está haciendo con mucha alegría, dada la receptividad de la gente que ha brindado el respaldo en todo momento.

Así mismo manifestó que hay disposición con la Comisión de Primaria, la cual fue demostrada en reunión que sostuvieron con sus integrantes.

“Nos ha ido muy bien, tuvimos una reunión con el grupo. Nosotros somos de la tesis que debemos fortalecer la comisión nacional y regional. Se trata de personas probas, las debemos respetar y nos sometemos a las reglas que determine”.

Reiteró que la agrupación que representa está de acuerdo con el el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, CNE. Estimó que es necesario llevar un control de las personas que van a votar, porque en caso contrario, votarían en cualquier centro electoral y varias veces.

A su juicio, el CNE, es el único órgano facultado donde están inscritas las personas aptas para participar en la consulta que será amplia, abierta, donde todos los venezolanos de cualquier tendencia puedan decidir.

Hernández Páez respondió a la pregunta de una periodista sobre el candidato Rausseo según la cual perteneció a la DGCIM.

“Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que hay una campaña sucia en contra de Benjamín Rausseo, eso significa que está ganando adeptos de la sociedad venezolana y en su momento en persona aclarará esas dudas, dijo.

Dijo que ellos están enfocados en el trabajo, preparando unas mesas de consultas en las regiones con los gremios, los colegios, los sindicatos, las amas de casa, los trabajadores, los profesionales, las universidades, para crear una propuesta de soluciones a los problemas que padecen los venezolanos.

Asimismo señaló que el plan de gobierno de Benamín Rausseo va a venir de abajo hacia arriba, con los planteamientos que las personas hagan.

Subrayó que el candidato plantea que los docentes, deben ser los mejores pagados en cualquier sociedad del mundo. En fin, de la seguridad, de los servicios públicos, de la separación de los poderes, de todos los problemas que tiene el país.

“Rausseo presenta la alternativa del cambio. Somos otra alternativa, no somos de la oposición tradicional, somos una opción de futuro, eso a veces no gusta mucho porque la gente no quiere cambiar su estatus quo”, manifestó.

Con nota de prensa