Más de siete mil personas unieron sus voces para cantar y bailar al ritmo de las melodías de Oscarcito, también conocido como Yakozuki, y Briella, en la segunda edición del Concierto en el Parque que se realizó en San Diego.

El recinto se transformó en un escenario imponente con un sonido impecable, juego de luces, pantallas y una fanaticada que estuvo a la altura, reafirmando, una vez más, la excelente organización por parte de la alcaldía de San Diego, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Turismo, a beneficio de la salud de los vecinos.

El ambiente musical en la tercera etapa del Parque Metropolitano inició con los DJ Adriansa, y posteriormente lo hizo Chino, los cuales comenzaron a calentar los motores de una gran velada musical que se desarrolló con espectacular sincronía.

El alcalde León Jurado Laurentín, acompañado por su esposa Emilia Pérez de Jurado, agradeció a los presentes, patrocinadores y empresas por haber aportado su granito de arena para hacer realidad el concierto y llevar salud a cada rincón de San Diego.

Recordó que el año pasado en el evento de San Luis se recaudaron 7 toneladas de alimentos que fueron distribuidos en beneficio de los abuelitos que están solos en sus casas.

“En esta oportunidad el concierto se realizó en beneficio de Salud Para Todos, lo que significa que podemos continuar llevando implementos médicos, medicina y cualquier ayuda técnica que necesiten nuestros vecinos para ser tratados en sus casas o en algún centro asistencial”.

La animación del evento estuvo a cargo, en la primera parte del concierto, de Kike Anima y Paola Meza, luego los locutores Mirtha Castillo y Juan Carlos Noguera, tomaron el control de los micrófonos para conducir la parte estelar del show con la presentación de Oscarcito/Yakozuki.

Impresionante show de Briella

La fanaticada de Briella y Oscarcito/Yakozuki comenzó a llegar a las 3:00pm de este sábado al Parque Metropolitano. Algunos se trasladaron de los estados Cojedes, Mérida, Barquisimeto, Falcón, Maracay, Caracas, y por supuesto de los 14 municipios de Carabobo.

Al concluir el primer tema, Briella expresó “Qué belleza ver esto con mis ojos, pancartas hermosas, mi primer espectáculo en Venezuela y quisimos hacerlo en San Diego”, al tiempo que regaló la canción 4K versionada en el género joropo y su papá la acompañó en el cuatro, luego continúo con su estilo de pop urbano, entonando las canciones “Hiki” y “Party Teteo”.

Alcaldía asiste a los más necesitados

Antes de subir a tarima Oscarcito/Yakozuki, la alcaldía de San Diego dio a conocer un vídeo que conmovió a los presentes, donde se observó parte de la gestión del alcalde León Laurentín, realizando entregas de ayudas técnicas a los abuelos, adultos mayores, y jóvenes que presentan una condición de salud, demostrando una vez más el objetivo de los conciertos benéficos.

Oscarcito se apoderó de la tarima

A las 11:00pm del sábado, Oscarcito/Yakozuki , se apoderó de la tarima, la multitud lo recibió de pie y gritos ensordecedores. Abrió su presentación con la canción «Reggaetón con gusto», “Me gusta» «Besos de chocolate», «Si tú me besas», cautivando una vez más a los presentes con su poderoso performance.

Oscarcito no solo se limitó a la interpretación de sus canciones, sino que también presentó sus temas compuestos para otros artistas consagrados internacionales y subió el nivel de emoción y alegría en Concierto en el Parque Metropolitano de San Diego, con los covers «Que va», «Pero no me acuerdo», «El anillo pa’ cuando”; «Está rico», «Voy a caer en la tentación”.

Con la emoción a flor de piel, y un público entregado al espectáculo de Oscarcito, continuó coreando las canciones «Loco por ti», «Tu eres perfecta» y «No te tengo a ti», que hizo bailar y cantar al público con sus rítmicas melodías al compás de las 7 mil personas que se encontraban en el parque.

Luego vinieron las canciones «Bachillerato», «Déjame tocar tu corazón» «Acurrúcame la vida», temas pertenecientes al grupo «A. Cinco», del cual formó parte.

Al acercarse el final de la velada interpretó «Mi cachorrita», «El vestido rojo», «Como te extraña mi cama», «Solito», «Mala conducta», «Hoy me rindo a tus pies», y «Amor urbano».

Cuando parecía que su tiempo en tarimas había terminado, el público solicitó la canción «El Hacha». Oscarcito procedió a complacer a los presentes con el popular tema causando furor; después dio inicio a la interpretación del «Tumbayé», para cerrar su espectáculo, el cantautor realizó un tributo al Himno Nacional de Venezuela, con un solo de guitarra y ofreció unas palabras de agradecimiento a la gestión del alcalde León Jurado Laurentín, por permitirle participar en la segunda edición de Concierto en el Parque.

«Muchas gracias al alcalde León Jurado por organizar este evento y permitirme ser parte de él, tenía más de diez años sin venir a San Diego, y cómo me alegra que sea de esta forma», expresó Oscarcito.

Con nota de prensa

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

Whatsapp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z