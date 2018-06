El lateral izquierdo Farid Díaz reemplazará en la convocatoria de la selección colombiana de fútbol para el Mundial de Rusia al defensor del Boca Juniors Frank Fabra, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

Así lo informó hoy la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que en un comunicado detalló que “tras la confirmación de la triste noticia de la lesión de Frank Fabra, el cuerpo técnico decidió convocar al defensor Farid Díaz quien milita actualmente en el Olimpia de Paraguay”.

Díaz, de 34 años, jugó ocho partidos en las eliminatorias suramericanas al Mundial pero había sido descartado, inicialmente, por el técnico José Pekerman para hacer parte de la lista definitiva de 23 jugadores que disputarán el Mundial.

Por otra parte, Fabra acompañó hoy el entrenamiento de la selección en Milanello, sede del Milan de Italia, donde la selección Cafetera realiza la fase final de su preparación para el Mundial.

El lateral izquierdo del Boca Juniors aseguró que tiene el corazón partido en “50 millones de pedacitos” por perderse el campeonato del mundo.

“Sólo había un propósito: ser parte de este sueño llamado Mundial. Luché, trabajé y me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy, con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso, me duele el alma”, dijo Fabra en un mensaje en Instagram.

El portero David Ospina manifestó hoy a periodistas que ve muy tranquilo a Fabra y que espera que todo “le salga muy bien”.

“Tiene que saber que tiene todo un camino por delante. Para nosotros con esa motivación que nos da y esa tranquilidad vamos a seguir para adelante y seguir enfocados en ese gran objetivo que tenemos”, señaló el guardameta, que juega en el Arsenal de Inglaterra.

Fabra es el segundo futbolista que sufre una lesión de gravedad a pocos días del Mundial de Rusia después de que el argentino Manuel Lanzini se rompiera el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.