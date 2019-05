A juicio de Melvis Humbría, secretario general del MAS en la región, la ronda de negociaciones que se efectúa en Noruega, entre un sector de la oposición venezolana y representantes del gobierno Nacional, podrían culminar en un rotundo fracaso.

A su entender, esto ocurriría no solo porque se vuelve a cometer el mismo error del pasado, el cual consiste en que un solo factor- en este caso el representado por Juan Guaido- asuma la representación de todo el campo democrático, sino también porque a la cita se acude con un guion preestablecido el cual no es otro que la salida del adversario, ello en pocas palabras es un indicador que no desean negociación alguna.

El dirigente masista criticó el hecho que tanto el gobierno como la oposición parlamentaria de una manera intencional, dejen por fuera la participación de otros sectores distintos a ellos. “En el pasado fue así y los resultados ya los conocemos, y no puede ser de otra manera, ya que dialogo entre sectores polarizados está condenado al fracaso”.

Humbría señaló que el dialogo y la negociación tiene muchos detractores visibles y solapados,por lo tanto les corresponde a los demócratas trabajar arduamente para aislar a los radicales que sueñan con una intervención extranjera a la cual por principio ellos se oponen.

“En nuestra opinión los problemas del país tienen que ser asumida por los venezolanos. No podemos seguir pretendiendo que otros, por muy cercanos, bien intencionados o solidarios, procuren resolver lo que nosotros mismo no hacemos”. En el MAS seguimos insistiendo en que la salida a la profunda crisis que padecemos debe ser pacífica, democrática, electoral y constitucional puntualizo.

El dirigente del partido naranja precisó que es clave entender que los representantes de Nicolás Maduro “irán con su dinámica de siempre”, tratando de sacarle el máximo provecho a que el resultado sea negativo en función de que “ellos si dialogan pero la oposición no lo puede hacer porque no se pone de acuerdo”.

Con nota de prensa del MAS