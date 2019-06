El secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, Felipe Mujica, exhortó a los factores democráticos a ponerse de acuerdo en que la salida a la profunda crisis que atraviesa el país y que lleva más de 20 años, “debemos construirla los venezolanos como principales protagonistas y buscar una manera de venezolanizar la solución que se construya por el bien de todos”.

Recordó que existe toda una expectativa en torno a supuestos acuerdos que pudieran darse entre representantes de Nicolás Maduro y un sector de la oposición venezolana, asegurando que no hay certeza de lo dicho en las reuniones realizadas fuera del país entre ambos factores.

“Hasta ahora nadie nos ha podido explicar de manera razonable qué fue lo que ocurrió en Noruega, qué se produjo, cuáles fueron los acuerdos y para qué se convocó esa reunión.

Queremos llamar a todos sectores, radicales de la oposición, a los que no estamos en posiciones radicales, al gobierno y a los que están en el campo radical del gobierno así como los que no lo están además de la sociedad venezolana, a que entre todos construyamos una solución porque el país no puede esperar más frente al desgobierno y la incertidumbre generalizada”, precisó.

Subrayó que ante la falta de avances en Noruega, esta situación debe servir de punto de partida para el encuentro entre gobierno y oposición aquí en Venezuela, “con los factores que estemos dispuestos a que ese diálogo se vaya produciendo a fin de permitir una salida viable para el país”.

El dirigente naranja advirtió que lo peor que pudiera ocurrir sería volver a un esquema del diálogo en 2005 donde fracasó el tema de la abstención o el de República Dominicana en 2017 donde perdió el tema del diálogo, algo que a su juicio “podría traer la disolución de la estructura opositora y tendría que obligar a armar una nueva referencia contraria al régimen de Nicolás Maduro”.

“Quienes estamos plenamente conscientes de la terrible situación que hay en el país tenemos que acudir abiertamente al tema del diálogo hecho en Venezuela con venezolanos, donde los observadores y la solidaridad internacional puedan servir para ayudar a buscar soluciones pero nunca como factores que lleven a cabo la concreción de la solución que necesitamos”, concluyó.

Con nota de prensa del MAS