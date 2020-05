Los partidos Movimiento al Socialismo (MAS) y UPP89 aceptaron el llamado a diálogo hecho por el gobernador del estado, Rafael Lacava, por lo que asistirán a la reunión que se realizará este martes.

Melvis Humbría, secretario general del MAS en Carabobo, informó que el propio gobernador le hizo la invitación telefónicamente y luego cumplió con la formalidad de enviársela por escrito.

El dirigente de la tolda naranja manifestó que su partido siempre ha sido partidario del diálogo, por eso participó en la mesa de conversaciones que se dio a nivel nacional, con lo cual se logró la liberación de algunos presos políticos, y se está trabajando en la conformación de un nuevo CNE.

Humbría señaló que de acuerdo a lo que le dijo Lacava, la idea es intercambiar opiniones sobre los problema fundamentales que aquejan a los carabobeños, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Los masistas aprovecharán para plantearla al mandatario regional, la problemática de los servicios públicos, específicamente lo referido a los apagones, la falla en el suministro de agua y la escasez de la gasolina, entre otras cosas.

Estiman que por la cercanía que Lacava tiene con el presidente Maduro, los problemas nacionales que no pueda resolver regionalmente, se lo planteará al jefe de Estado.

“Creo que no hay razón para negarse a participar en un diálogo sincero, de puertas abiertas y donde no hay exclusión”.

Melvis Humbría ratificó su convencimiento de que la salida a la crisis que se vive en el país, es pacífica, democrática y constitucional.

UPP89

La Dirección Política Regional de UPP89, anunció que acepta el llamado del mandatario regional, esperando que no sea como uno de los tantos diálogos inconclusos del presidente Maduro.

Yeralberth Jiménez, secretario de Organización, señaló que una de las propuestas que llevará al encuentro, será que se haga una mejor organización para la distribución de la gasolina y el gas doméstico, en tiempos de escasez.

Expresó que no es justo ver como es atropellado un pueblo (personas con discapacidad, adultos mayores y personal de salud) que en estado de necesidad arriesgan su salud en medio de la pandemia por coronavirus, para abastecer sus vehículos con gasolina, o adquirir una bombona de gas para poder cocinar.

En el ámbito económico, dijo que su partido tiene listo un plan de recuperación para Carabobo, que ha sido pensado en conjunto con el sector empresarial privado responsable.

“Propondremos a término de exigencia, que esa mesa de diálogo sea documentada digitalmente y transmitida por los diferentes medios de comunicación y redes sociales”.

De esta manera que esperan que todos los carabobeños estén enterados de las propuestas y acuerdos que se hagan, así como de su fiel cumplimiento.