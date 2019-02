Alexander José Gutiérrez Figueroa, taxista, de 43 años, fue hallado muerto la noche del domingo dentro de su vehículo Chery Arauca, vino tinto, en la zona industrial Palo Verde, municipio Sucre, al este caraqueño.

Un conductor de Metrobús que reconoció el carro que aún conserva el emblema de la línea, le avisó a otro chofer y este llamó a los familiares, residenciados en el barrio La Bombilla, de Petare, quienes acudieron al sitio a las 10 de la noche y lo trasladaron al hospital Domingo Luciani. Los médicos dijeron que apenas tenía una hora de haber fallecido.

Gutiérrez trabajaba desde hace muchos años como taxista, se inició en una línea de La California y al retirarse quedó prestándoles servicios a clientes fijos. Paralelamente incrementaba sus ingresos trabajando en Directv.

El domingo a la una de la tarde lavó el carro con su sobrino William Arévalo, salió a trabajar aproximadamente a las 2:20 de la tarde y no hizo más contacto con su familia. Ellos trataban de no llamarlo para no interrumpirlo mientras conducía y solamente lo llamaban cuando era algo urgente.

Alexander Gutiérrez dejó tres hijos, una hembra de 17 años, un varón de 8 años y otro de 9 meses. La zona donde lo hallaron es solitaria y oscura. No entienden porqué se encontraba en ese lugar. Sin embargo, pudo haber sido secuestrado y obligado a conducir hasta allí, y al oponerse a entregar el carro le dieron un tiro en la cabeza. No fue despojado de sus documentos ni otras pertenencias.