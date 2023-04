En casa de los Querales Valderrama hay mucha gente, pero se siente vacía. Falta alguien. Jesús Gabriel nunca llegó, no pudo. Murió a los cinco días de haber nacido en la Maternidad del Sur, junto a otros siete bebés. Sus familias recibieron la misma respuesta: Tenían afección respiratoria.

A María Valderrama le cuesta conseguir una palabra para definir lo que tuvo que enfrentar. Hay muchas cosas que pasaron que aún no entiende. Por ejemplo, que transcurrieran más de cuatro horas para que le dijeran a su mamá y a su esposo que el niño había nacido con problemas respiratorios. “Lo mantuvieron en quirófano sin recibir los cuidados que requería, expuesto a muchas cosas, como la bacteria que adquirió”.

Su esposo no titubea al catalogar con una palabra esta experiencia: impotencia. Él era el encargado de comprar cada insumo y medicamento que le pedían, de llevar las muestras de sangre de su bebé a un laboratorio privado, y de exigir a los médicos y enfermeros de guardia que hicieran algo por su hijo, a quien vio morir la única vez que le permitieron entrar a verlo.

Cronología de una tragedia

El viernes 31 de marzo llegaron al Hospital Materno Infantil José María Vargas, conocido como Maternidad del Sur. María tenía la cesárea programada para ese día, con 39 semanas de gestación.

El niño midió 49 centímetros y pesó 3.900 kilos. Todo parecía estar bien hasta que “afección respiratoria” se convirtió en la frase más recurrente para ellos.

María lo vio al día siguiente de la cesárea. El bebé estaba con oxígeno en quirófano, junto a otros 12 recién nacidos con el mismo diagnóstico, pero sin ningún examen que lo comprobara.

El niño estaba, como el resto de los neonatos, en una bandeja compartida con otro bebé. “La cámara de oxígeno era rudimentaria, como una taza plástica con un huequito hecho manualmente por el personal, y por ahí pasaba la manguera… otras eran como de láminas de acetato”.

Ellos sabían que la atención recibida no era la que necesitaba el niño. “Nosotros tuvimos que reclamar y exigir que le hicieran algún estudio, y fue así que nos dieron unas muestras de sangre para que las llevara un laboratorio privado, pero estaban malas. Al regresar y pedirlas otra vez me dijeron que había que esperar, que era hora de almuerzo, y después que lo dejaban para el día siguiente”, relató Jesús Querales, padre de Jesús Gabriel.

El domingo 2 de abril, antes que le dieran el alta, María llamó a su familia llorando y desesperada porque el personal de guardia le dijo que el bebé estaba muy grave.

La familia contrató a una neonatóloga privada y la llevó a la Maternidad del Sur. «Ella quería tomar muestras de sangre para hacerle hemocultivo, gases arteriales y otros estudios especiales, pero no la dejaron entrar a ver al niño. Solo habló con la doctora que estaba, que es la misma que lo recibió al nacer, y ella se negó por completo”, dijo Julioswil Oviedo, tía del bebé.

Ese domingo la familia preparó todo y consiguió el dinero para trasladar a Jesús Gabriel a una clínica, pero tampoco se los permitieron. “Entonces la doctora que contratamos nos dijo que exigiéramos hacerle los estudios y que le pidiéramos un informe al director de neonatología, que nunca nos dio”.

La neonatóloga también les dijo que el bebé debía estar en cuidados intensivos, conectado a un ventilador mecánico, y recibiendo antibióticos a través de una vía central.

Fue el lunes al mediodía cuando, después de mucho insistir en la Maternidad del Sur, le dieron las muestras de sangre a Jesús para que las llevara a un laboratorio privado. Al recibir los resultados la respuesta de la neonatóloga que contrataron fue que tenía una infección severa y que tenían que transfundirle plaquetas. Nunca lo hicieron.

El reclamo por la vida

La familia Querales Valderrama no se quedó de brazos cruzados. Ellos protestaron en las puertas de la Maternidad del Sur para exigir mejor atención, animaban a otros padres a denunciar, pero no la hacían por temor. “Decían que si denunciaban algo la iban a agarrar con los bebés o las madres que estaban hospitalizadas”, narró Jesús.

Ellos vieron llorar a varias familias al recibir la noticia de la muerte de algún recién nacido. “Yo calculo más de 30 muertes en los cinco días que estuve ahí, pero había momentos en los que no estaba porque me iba a comprar insumos, medicinas».

Para Julioswil fueron entre ocho y 10 bebés al día que fallecieron, y su gran temor era que Jesús Gabriel entrara en esa estadística.

El martes 4 de abril el bebé aún estaba en quirófano. “Era como si tuviesen un saco ahí adentro y no importaba que se muriera”, dijo cargada de impotencia, Katherin Varela, otra de las tías del niño.

Ese día una doctora se dio cuenta que Jesús Gabriel tenía cuatro días sin orinar, estaba edematizado por retener líquido y su pronóstico era negativo. En ese momento, aún no tenían un diagnóstico diferente al de la afección respiratoria y la infección severa.

Ellos no dejaban de reclamar y pedían que pasaran al bebé a cuidados intensivos, que le pusieran la vía central y lo conectaran a un respirador mecánico, sin embargo, fue una hora antes de que falleciera, el miércoles 5 de abril, que lo intubaron en cuidados intensivos de la Maternidad del Sur y les pidieron que contrataran a un cirujano para que le pusiera la vía, pero para esa última petición no hubo tiempo.

El personal de guardia, por primera vez, permitió que Jesús entrara a ver a su hijo. Él estaba emocionado pero, al verlo en las condiciones en las que estaba, se llenó de dolor. “Nosotros le hablabamos y él abría los ojos, le dije a mi esposa, pero la enfermera que estaba ahí adentro puso cara como de burla al escucharme”.

A los pocos minutos el bebé sufrió una hemorragia y murió. “Vimos cómo viró sus ojos y botó sangre por la boca y la nariz. Fue muy duro verlo morir. Mientras la gente del gobierno bailaba en Puerto Cabello en el DracuFest, mi hijo y siete niños más murieron ese día”.

Muertes tras muertes

A Josneidy León se le refleja en su rostro la tristeza y la rabia que siente. Su hija, Rosalyn Silva, murió el 4 de abril luego de la cesárea que le realizaron en la Maternidad del Sur, por complicaciones obstétricas que nadie le explicó. Su nieto, Harold Silva, falleció 10 días después de un paro respiratorio. Tampoco tuvo un diagnóstico.

Ella llegó a las 10:43 a.m. a la emergencia con su hija que tenía tensión alta. La doctora de guardia le dijo que tenía 20 minutos para conseguir una lista de insumos, de lo contrario, Rosalyn perdería la vida.

“Yo le dije que no tenía ni para un par de guantes porque, como la mayoría de los venezolanos, no tenía dinero. Su respuesta fue que no era su problema”. Josneidy corrió desesperada y consiguió todo lo solicitado, en cinco minutos, como donación de familiares de otros pacientes en la sala de espera de la Maternidad del Sur, que es una obra inconclusa en el lugar, con una parte sin techo, que se moja cada vez que llueve y donde los familiares, desde las 5:00 p.m., comienzan a reservar un banco para pasar la noche.

Rosalyn salió débil de quirófano y tuvo que ser intervenida tres veces más por una hemorragia interna, hasta que no aguantó más y murió. Su madre no dejó de luchar por su nieto, pasaban los días y exigía que le hicieran exámenes y un doctor le dijo que no era necesario, que estaba tan grave que esperaban un paro respiratorio ocurriera en cualquier momento, 24 horas después, el 14 de abril, falleció.

Josneidy llora por su hija y su nieto, pero no se calla. Ella levanta la voz por todas las madres que acudirán a la Maternidad del Sur y pueden enfrentar la misma desgracia.

Un año y medio antes, Angie Páez perdió a su única hija, Janersis Ollarve, luego de que le hicieran cesárea en la institución. Todo pasó muy rápido para ella. Su nieto nació el 17 de octubre de 2021 y el 20 su hija murió en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), a donde fue trasladada sin que le avisaran nada.

Algo similar ocurrió con Darelys Gallardo, quien ingresó el 24 de septiembre de 2022 a la Maternidad del Sur donde dio a luz, pero al estar en casa se complicó. Tuvo fiebre, volvió a la emergencia donde le hicieron un lavado pero, al pasar las semanas, el malestar no cesaba y fue a consulta privada de ginecología, donde le dijeron que debía ser operada de urgencia. Llegó a las 9:00 a.m. a la maternidad y fue a las 12:00 a.m. que la llevaron a quirófano, donde murió.

“No es una maternidad, es una carnicería”

Giovanni Espinoza casi no tenía voz la mañana del martes 25 de abril de tanto llorar. Su hija había muerto y él, a las afueras de la Maternidad del Sur, solo gritaba que quería justicia.

Su bebé nació el domingo 23 y fue él, durante la visita del lunes, quien se dio cuenta que se estaba ahogando porque la manguera de oxigeno estaba rota. «Es que esto no es una maternidad, es una carnicería”, expresó con el registro de nacimiento de su hija en manos, con el que iba a hacer el tramite del acta de defunción.

Andrea Maya estuvo un mes antes que María Valderrama en la Maternidad del Sur. Ella llegó el 2 de marzo a las 6:00 p.m. con tres centímetros de dilatación y dolores de parto. Debía ser tratada como una emergencia porque era un embarazo gemelar. A las 12:00 a.m. llegó a ocho centímetros, pero fue a las 3:00 a.m. cuando decidieron realizarle la cesárea.

Sus dos niñas nacieron bien, nunca le dijeron de algún problema respiratorio o cualquier otro. Pero por ser prematuras, necesitaban cuidados especiales, como estar en una incubadora y recibir hidratación. Pero no había cupo para ellas en cuidados intermedios y las dejaron en quirófano, en el mismo lugar donde estuvo Jesús Gabriel.

Las niñas se deshidrataron y descompensaron. Los médicos decían que no podían ponerle sonda de alimentación por el ombligo ni vía central por el estado en el que estaban. A los tres días falleció una de ellas y la familia insistió hasta que les permitieron trasladar a la otra gemela a un centro privado donde, además de hacerle los procedimientos que en la Maternidad del Sur le negaron, la conectaron a un ventilador mecánico y le hicieron exámenes que indicaban que tenía una infección intrahospitalaria muy grave y avanzada. Murió a las 24 horas.

La abuela de las gemelas, Adriana Granado, llena de indignación, impotencia y una profunda tristeza, pide que cierren la maternidad. «Lo que sucede ahí es una masacre, mueren más de 10 niños al día”.

En busca de una respuesta

Tras la muerte de Jesús Gabriel, su familia necesitaba respuestas. A ellos no les importaba todo el dinero gastado diariamente en insumos y medicinas. “Creo que me salía más barato pagar los 600 dólares de la cesárea en una clínica”.

Sus padres querían saber qué fue realmente lo que ocurrió en la Maternidad del Sur y pidieron una muestra de sangre para realizarle el hemocultivo que en vida no les permitieron, además de la autopsia.

Los resultados fueron claros. El hemocultivo arrojó que el bebé tenía una bacteria llamada Enterobacter Cloacae que, de acuerdo a la explicación del pediatra infectólogo, Roque Aouad, es un bacilo gram negativo, oxidasa negativo y catalasa positivo presente (como microbiota local) en el aparato digestivo humano y de algunos animales. También vive en el suelo y el agua.

“Aunque no suele ser patógena para personas sanas, en algunas circunstancias puede causar infecciones, especialmente en personas con el sistema inmunológico debilitado o en pacientes hospitalizados. Se le asocia como germen oportunista y puede causar infecciones del tracto urinario, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, meningitis y otras infecciones severas. Puede ser mortal sin diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado”.

El tratamiento de las infecciones causadas por Enterobacter Cloacae incluye antibióticos, aunque en algunos casos la bacteria puede ser multidrogo resistente, lo que dificulta el éxito terapéutico.

El doctor Aouad resaltó que es importante tomar medidas preventivas para evitar su propagación, como el lavado de manos, la limpieza adecuada de las superficies y equipos en hospitales y la administración adecuada de antibióticos, previo conocimiento del patrón de susceptibilidad local.

En la autopsia del bebé se lee: “Insuficiencia respiratoria aguda, shock séptico por sepsis con punto de partida respiratorio de etiología descompensada”.

Con todos estos resultados y llena de mucha rabia e impotencia, la familia solo quiere que se tomen acciones en la Maternidad del Sur de Valencia para evitar más muertes. “Los niños con problemas respiratorios los dejan en quirófano, esperando que se desocupe una cunita en cuidados intermedios o intensivos, es decir, tiene que morir otro niño o hay que pagar… O sea, es quédate en el quirófano contaminándote”, expresó Khaterin.

Para ella la realidad está clara, pero no hay solución. “En el quirófano hay una bacteria, y no lo digo por inventarlo o porque lo escuché, hay pruebas, el hemocultivo de mi sobrino lo dice. Por eso quienes llegan ahí se empeoran y fallecen después, porque esa bacteria come los órganos de los niños”.

La maternidad que era modelo

El ginecobstetra Jorge Pérez, quien trabajó en la Maternidad del Sur desde 2002 hasta marzo 2018, cuando lo removieron de su cargo por denunciar las irregularidades del lugar, aseguró que en un principio era ejemplo de atención digna a la embarazada en el estado, de hecho, venían personas de otros países a copiar ese modelo de atención.

Existía un protocolo de asepsia y antisepsia de todos los espacios, no solo quirófano y sala de parto, sino hospitalización. “Pero ahora preocupa que ha aumentado el número de infecciones intrahospitalarias, eso es demasiado grave, porque quiere decir que no se están cumpliendo las normas de sepsia y antisepsia, que los quirófanos están contaminados, sucios y no deberían funcionar en esas condiciones”.

El especialista detalló que los niños en sus primeras horas de vida son muy lábiles y débiles. «Cualquiera de esas bacterias, que por lo general son potentes, puede complicar la vida del recién nacido”.

Que haya neonatos con afecciones respiratorias hospitalizados en quirófano de la Maternidad del Sur significa para el doctor una aglomeración que demuestra que está colapsada la maternidad en cuanto al número de incubadoras. «Ese no es el deber ser porque el personal que trabaja en quirófano no está adiestrado para cuidados de terapia intensiva neonatal”.

El llamado de Pérez es a las autoridades del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) para que decreten una intervención de la Maternidad del Sur para que se haga un diagnóstico correcto y que se tomen medidas. “Hay que saber si el problema es falta de personal, de insumos, de higiene, necesitamos buenos gerentes en nuestros hospitales, porque estamos demostrando que no están capacitados”.

Sobran las irregularidades

Como familia, los Querales Valderrama hablan a diario de todo lo ocurrido y van recopilando irregularidades. Jesús aseguró que, desde afuera de la maternidad mientras esperaba impaciente noticias de su hijo, vio a personal de la institución salir con bolsos, en dirección a donde hay alrededor de siete u ocho locales comerciales, y regresar a los pocos minutos sin nada en sus manos.

“Eso nos hace pensar mal porque los insumos y medicinas se pierden como por magia. Lo que te piden ahorita te lo vuelven a pedir con el cambio de guardia porque no hay nada de lo que uno entregó. Incluso, yo compré algunas cosas en esos negocios que tenían la etiqueta que dice que es para uso hospitalario”.

Narraron que, en ocasiones, por las noches se escuchaba a las enfermeras gritar a los niños que lloraban. “Les decían: Cállate, fulanito, que quiero dormir”.

María relató que, aunque los aires acondicionados funcionan y las áreas están limpias, a lo interno de la Maternidad del Sur, las camillas, sillas de rueda y hasta las incubadoras no funcionan. “Los médicos decían que los niños tenían hipotermia porque no recibían el calor necesario”.

Y mientras ellos luchaban para que sacaran a Jesús Andrés de quirófano, donde se presume que adquirió la bacteria que lo complicó, les dijeron que “para ir a cuidados intermedios o intensivos había que pagar el cupo o tener un conocido ahí adentro que moviera influencias”, dijo Khaterin.

La pintura innecesaria

Desde hace dos semanas comenzó un movimiento inusual en la Maternidad del Sur. Personal identificado con la imagen gráfica de la gobernación empezó a realizar labores de rehabilitación, que incluye la pintura de paredes externas e internas, corte de monte y cambio de algunos mobiliarios como camillas, de acuerdo a lo que se puede ver desde las áreas comunes.

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, publicó en su cuenta de Twitter, la mañana del 26 de abril, un video en el que muestra los trabajos hechos en los últimos días en las áreas de cuidados intermedios y la emergencia de la Maternidad del Sur. Se resume en labores de pinturas en las paredes con algunos diseños, luces de colores y el logo de Súper Bigote y de Carabobo Te Quiero. También hay fotografías de muy buena calidad como parte de la decoración, una silla obstétrica y algunas camas nuevas, y salas con aires acondicionados.

Así están quedando las áreas de cuidados intermedios y la emergencia de La Maternidad del Sur de Valencia. Aquí nadie se rinde. Q viva Carabobo 🦇🦇🦇 pic.twitter.com/TL3fmseOio — Rafael Lacava (@rafaellacava10) April 26, 2023

Es un trabajo que los pacientes y familiares consideran como innecesario y mal planificado. “Cuando mi hija nació el domingo la pasaron por un pasillo hediondo a pintura en aceite, reclamé y me insultaron. Están pintando con los niños ahí, si para un adulto eso es tóxico, qué quedará para los niños, y lo más importante no es traer pintura ni nada de eso, tienen que traer insumos porque así como me paso a mí con la muerte de mi hija le ha pasado a muchos”, exclamó Giovanni Espinoza.

Adriana Granado solo pudo sentir indignación al enterarse que están pintando la Maternidad del Sur. “Eso no sirve de nada si no hacen algo por evitar que los niños estén hospitalizados en quirófano y se contagien ahí de bacterias o mientras el personal no sepa atender a los pacientes. A mi hija la trataron como un animal y sus gemelas no recibían la atención que necesitaban”, expresó al protestar junto a un grupo de familiares afectados por esta situación, en las afueras de la maternidad, la mañana del martes 25 de abril.

Josneidy León fue tajante al expresar que cuando ella hizo el llamado al gobernador Lacava era para que hiciera algo por frenar las muertes de madres y recién nacidos y no se enlutaran más familias como la de ella, no para que mandara a pintar, eso no resuelve nada.

La familia de Jesús Gabriel, pese a la mala experiencia que tuvo con el personal que aseguran no es suficiente para la cantidad de niños y madres y que «tratan mal a los pacientes y familiares”, asegura que ni los médicos ni los enfermeros pueden hacer algo más que levantar la voz y denunciar como lo han hecho ellos.

“El gobierno tiene que ir a la Maternidad del Sur, cerrar eso y trasladar a los niños al hospital que les dé la gana, que funcione, que no esté contaminado y que cierren eso, lo limpien y descontaminen”.

Hoy ellos lloran juntos en la casa que se siente más vacía que nunca. Perdieron a Jesús Gabriel y su deseo es que no se sumen más familias al dolor que les embarga.

Durante la realización de este trabajo periodístico se acudió en dos oportunidades a la dirección de la Maternidad del Sur, para solicitar una entrevista a su directora, Cynthia Morillo, y conocer la versión oficial de los hechos, pero no se obtuvo respuesta favorable a la carta entregada.