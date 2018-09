El diputado Juan Miguel Matheus alertó este viernes, sobre nuevas irregularidades en el caso del diputado Juan Requesens, quien desde hace 45 días se encuentra detenido, sin acceso a un juicio, en la sede del Helicoide.

Ante es presunta amenaza, el parlamentario a la Asamblea Nacional, otros diputados y dirigentes de Primero Justicia se agolparon en los alrededores del Helicoide para brindar su apoyo a familiares y amigos de Requsens, quien se suma a la lista de presos políticos del país.

El diputado Juan Miguel Matheus ilustró al país, sobre las consideraciones procesales que debe seguir el Estado, pero que claramente se están incumpliendo, lo que representa una nueva violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los derechos humanos.

“Hace 45 días el Tribunal de Control dictó una privativa de libertad, para que el diputado permaneciera secuestrado en el Sebin, dentro de los cuales el Ministerio Público tiene que formalizar una acusación en contra del diputado. Son 45 días para recabar elementos probatorios en contra del acusado, pruebas que por supuesto no existen”, afirmó Matheus.

Tres posibles escenarios

El parlamentario indicó que luego de ese tiempo, el Ministerio Público debería actuar en torno a tres posibles escenarios.

El primero de ellos es el llamado – Archivo fiscal- , es decir que por no haber suficientes elementos probatorios, se archive el caso y prosiga la investigación y se envíe una cautelar para dejar en libertad a Requesens.

Lo segundo es lo que exige la justicia y es acorde con la Constitución, es un sobreseimiento ya que al no tener elementos probatorios la causa sería inexistente.

Y la tercera es que se presente una acusación formal hoy contra el diputado y que el Ministerio Público consigne elementos probatorios para tratar de imputarlo formalmente por los delitos que se le acusan. Esta última opción es la que está más latente, pero goza de todas las irregularidades.

Asimismo Matheus explicó el porqué, el Tribunal de Control, que es el órgano que debe recibir esa acusación formal, en estos momentos no está dando despacho, es decir no están trabajando, lo que representa “una prueba más de irregularidad que se presenta en este caso con el único propósito de imputarlo, de acusarlo y secuestrar su derecho a la libertad”.

Nosotros dejamos muy claro ante el país que la situación es sumamente irregular, y el diputado Requesens tendría que estar plenamente libre; “y si hoy se presenta una acusación formal sabemos que son los hilos de Tareck William Saab, para pretender incriminarlo por unos delitos que no tienen pruebas y que nadie cree que haya cometido”, reiteró.

“El diputado no está solo, los presos políticos no están solos, estamos con ellos, y quien está acorralado realmente es el captor de los presos políticos que es Nicolás Maduro, quien debe recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, que la situación sigue siendo irregular pero de igual manera el mundo entero sigue solidarizándose con Venezuela”, concretó.