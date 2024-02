La alegría y felicidad caracterizaron la jornada de matrimonios colectivos que se realizó este Día de los Enamorados, en el centro Sambil de Valencia.

10 parejas unieron sus vidas en matrimonio civil, al ser retomado el programa “Cásate en el Sambil” que se había suspendido desde el 2018.

De acuerdo a lo indicado por Indira Alvarado, gerente de mercadeo del centro de compras de Valencia, una jornada similar se cumplió este jueves en los Sambil del resto del país.

En el área de Gourmet se dispuso todo lo necesario para darle la prestancia requerida a la actividad. Los familiares de las 10 parejas fueron ubicados primero en las mesas, y luego entraron los novios que fueron recibidos con aplausos.

Daniel Sosa, director de registro de la alcaldía de Naguanagua, dio la bienvenida a los contrayentes y los felicitó por haber tomado la decisión de casarse.

Luego la abogada que lo acompañaba, María Patricia Luque, dio lectura a los artículos 137, 138, 139 y 140 del Código Civil, referidos a los deberes y derechos de las parejas que contraen matrimonio.

Seguidamente Sosa procedió a casar cada una de las parejas por separado. Al finalizar la ceremonia, la presentadora, Alejandra Melián, pidió un aplauso para los recién casados, mientras el ambiente se llenaba de burbujas en su honor.

Por supuesto hubo brindis, sesión de fotos y degustación de pasapalos.

La amenización musical estuvo a cargo de un grupo de jóvenes del Sistema de Orquestas núcleo Carabobo, que deleitó a los presentes con melodías como Somebody To Love, del grupo Queen; All of me, de John Legend; More tan Words, de Extreme; y hasta Por una Cabeza, de Carlos Gardel, entre otras.

