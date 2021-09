Una de las imágenes del domingo en la victoria del PSG ante el Montpellier se produjo en el banquillo. Mbappé, sustituido en el minuto 88, se quejó de Neymar tras el brasileño asistir a Draxler en el 2-0 de los parisinos. El de Bondy le dijo a su compañero Idrissa Gueye que Neymar no le daba ese tipo de pases cuando estaba en el campo, una frase que no ha tardado en interpretar la prensa francesa.

Según L’Équipe, Mbappé se ha alejado poco a poco de Neymar. En 2017, ambos formaron una dupla inseparable que se ha prolongado hasta hoy. Esa amistad, que tuvo problemas en el campo, como el distanciamiento de Cavani en 2018, se había erigido como una de las más prolíficas del fútbol europeo. Sin embargo, esta temporada las dos estrellas no se han asistido ni han marcado un gol en el que ambos estén implicados, una estadística reveladora de que no están encontrándose como en otros años en el terreno de juego.

El distanciamiento de Mbappé también tiene que ver con la «hispanización» del vestuario del PSG. La llegada de Messi ha aumentado el número de jugadores de habla hispana y ahí Mbappé, que habla también español, no ha terminado de integrarse. Según L’Équipe, hay miembros del vestuario que no entienden que Mbappé no se una a algunas veladas de la plantilla fuera del terreno de juego.

Neymar, amigo íntimo de Mbappé, tenía mucha ilusión de jugar esta temporada con el internacional francés y Messi. Sin embargo, las ambiciones del exjugador del Mónaco, siempre con el objetivo de aumentar sus registros goleadores, no ha terminado de encajar en la idea de Neymar, que quiere que los tres se entiendan de la mejor forma posible en el campo, tal y como subraya L’Équipe. Un episodio bastante complejo que de produce a tan sólo un día de jugar el PSG ante el City.

Con información de Diario AS.