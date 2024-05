Kylian Mbappé reconoce que en el PSG tienen «mucha, mucha presión» de cara al partido de vuelta del martes frente al Borussia de Dortmund, pero afirma que están «seguros» de clasificarse para la final de la Liga de Campeones.

En una entrevista que ha dado este domingo a varios medios franceses, como Radio France o Le Parisien, la estrella del París Saint Germain (PSG) explica que es normal la presión que sienten porque lo que está en juego es una plaza en la final y por «el pasivo» del club en esa competición, que no ha ganado nunca.

En definitiva, reitera que hay «presión, pero el grupo está extremadamente sereno. Estamos confiados y seguros de que nos vamos a calificar para la final».

Mbappé: mucha presión de cara a la semifinal con Dortmund pero seguros de clasificarse

El PSG tiene que superar la derrota por 1-0 que sufrió en el partido de ida el pasado 1 de mayo en Alemania.

Preguntado por su deseo manifestado ya en el pasado de poder participar con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de París este verano, Mbappé explica: «Mi posición no ha cambiado. Pero la verdad ahora es que ésa no es mi actualidad. Mi actualidad es el PSG. Por eso, en este momento no pienso mucho en eso. Pero mi posición oficial sobre los Juegos Olímpicos no ha cambiado».

El Real Madrid, que aparece como el destino más que probable del internacional francés la próxima temporada, en una directiva que envió a varias federaciones nacionales, avisó de que no liberará a sus jugadores para los JJ.OO.

En unas declaraciones filtradas este fin de semana por la emisora RMC Sport, el presidente francés, Emmanuel Macron, contaba que la semana pasada se cruzó con el padre del jugador y cuando le preguntó si Mbappé quería disputar las Olimpiadas, la respuesta fue afirmativa.

