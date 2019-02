Un tanto del Kylian Mbappé, a veinte minutos del final, dio el triunfo al PSG en su visita al Saint-Ëtienne (0-1), lo que unido al tropiezo casero del Lille hace aún más líder al conjunto parisino, que ya lleva doce puntos de ventaja a su primer perseguidor, aún con dos partidos menos.

Mbappé, que ante la aún ausencia del lesionado del uruguayo Edinson Cavani y, de más duración, del brasileño Neymar volvió a ocupar el eje de la delantera del equipo parisino desatascó un partido complicado para su equipo, que dominaba pero no encontraba el gol.

Y es que llevó el mando el PSG aunque la primera gran ocasión del partido fue en favor del Saint-Ëtienne, en acción de Kevin Monnet-Pasquet que vio como el meta Alphinse Areola le quitaba la gloria del gol (m.12).

La respuesta del conjunto parisino llegó nueve minutos después, con un disparo de Mbappé que respondió Stephane Ruffier con una espléndida intervención. El PSG mandaba, pero no encontraba la meta local. Pudo hacerlo apenas cumplida la media hora, pero el disparo de Ángel Di María salió alejado del marco.

Sin embargo, la mejor ocasión del partido llegaría en el minuto 55, cuando Drexler se plantó solo ante el meta local, pero su disparo centrado lo detuvo Ruffier. Dieciocho minutos después el que no perdonó fue Mbappé, que de perfecta volea a pase de Dani Alves elevó el 0-1 al marcador.

El Saint-Ëtienne intentó irse a por la igualada, pero apenas metió el miedo al PSG, que se llevó los tres puntos.

El Lille, tras sus cinco victorias consecutivas, pinchó en casa. Ante la presencia del técnico portugués Jose Mourinho en las gradas, cedió un empate sin goles ante el Montpellier que le deja ya muy lejos del equipo parisino y, a su pesar, acosado por el Lyon, que el viernes se había impuesto al colista Guingamp (2-1).

El Rennes, rival del Betis en la Liga Europa, vio frenada su racha de dos triunfos ligueros consecutivos al caer en terreno del Reims (2-0), en un duelo entre dos equipos que desean acercarse a la zona europea.

Los de Julien Stephan, que introdujo cuatro cambios en relación al equipo que empató el pasado jueves 3-3 con el Betis, no pudo contener el empuje del Reims, que a los tres minutos ya dominaba en el marcador, gracias a un tanto de Boulaye Dia. Luego, en el minuto 68, Remi Ouidn amplió la ventaja local.

El Girondins Burdeos se llevó el derby de la Garonne (Garona) ante el Toulouse (2-1), frenando una negativa racha de tres derrotas ligueras consecutivas que le llevó a zonas peligrosas. Lo logró merced a un tanto a ocho minutos del final, obra de Jimmy Briand.

Empate sin goles en el Caen-Estrasburgo, que no sirve ni a unos ni a otros, pues los locales siguen penúltimos y los visitantes se alejan a cuatro puntos de Europa.

– Resultados de la 25ª jornada:

. Viernes 15 febrero

Nimes 2 – Dijon 0

Lyon 2 – Guingamp 1

. Sábado 16 febrero

Marsella 2 – Amiens 0

Mónaco 1 – Nantes 0

Angers 3 – Niza 0

. Domingo 17 febrero

Burdeos 2 – Toulouse 1

Lille 0 – Montpellier 0

Caen 0 – Estrasburgo 0

Reims 2 – Rennes 0

Saint-Etienne 0 – PSG 1

– Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS

—————————-

.1. París Saint Germain 23 20 2 1 69 13 62

.2. Lille 25 15 5 5 42 22 50

.3. Lyon 25 13 7 5 40 28 46

.4. Marsella 25 12 4 9 40 34 40

.5. Saint-Étienne 25 11 7 7 35 31 40

.6. Montpellier 24 9 11 4 31 19 38

.7. Reims 25 9 11 5 23 22 38

.8. Niza 25 10 7 8 19 26 37

.9. Estrasburgo 25 9 9 7 40 29 36

10. Nimes 25 10 6 9 37 35 36

11. Stade Rennes 25 10 6 9 34 33 36

12. Angers 25 8 9 8 29 28 33

13. Girondins 24 8 7 9 25 26 31

14. Nantes 25 7 6 12 30 34 27

15. Toulouse 25 6 9 10 24 36 27

16. Mónaco 25 5 7 13 24 41 22

17. Amiens 25 6 3 16 19 40 21

18. Dijon 24 5 5 14 20 38 20

19. Caen 25 3 10 12 20 33 19

20. Guingamp 24 3 5 16 17 50 14

.

– Próxima jornada:

. Miércoles 20 febrero

Burdeos – Guingamp 19.00

París Saint Germain – Montpellier 21.00

. Viernes 22 febrero

Dijon – Saint Etienne 19.00

Estrasburgo – Lille 20.45

. Sábado 23 febrero

París Saint Germain – Nimes 17.00

Guingamp – Angers 20.00

Amiens – Niza 20.00

. Domingo 24 febrero

Nantes – Burdeos 15.00

Toulouse – Caen 15.00

Montpellier – Reims 15.00

Rennes – Marsella 17.00

Mónaco – Lyon 21.00

(Hora CET. -1 GMT).