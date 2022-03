Médicos carabobeños celebran su día sorteando el déficit de camas en los hospitales

El día a día de los médicos carabobeños no es fácil. Deben buscar por sus propios medios los recursos para comprar sus implementos de bioseguridad, sobrevivir con salarios insuficientes y enfrentarse al déficit de camas y al colapso de los hospitales en la entidad.

Hace 20 años, la población en Carabobo era de dos millones de personas, había tres mil camas hospitalarias disponibles que implicaban un déficit de cinco mil. Actualmente, son dos millones 800 mil habitantes, se requieren ocho mil 400 camas, pero la insuficiencia es mucho mayor.

Así lo confirman los datos de Ramón Quevedo, secretario general de junta directiva del Colegio de Médicos de Carabobo, que son extraídos directamente de la realidad, al no contar con cifras oficiales.

Es una crisis evidente en el colapso de los hospitales de la región, cuyo problema puede solucionarse mejorando la red ambulatoria. “Pero aquí a todo el que llega a un ambulatorio lo mandan a un hospital, y eso no debe ser, hay situaciones que se pueden atender de forma ambulatoria, pero por falta de insumos y medicinas es imposible”, recalcó la presidenta del Colegio de Médicos de Carabobo, Lilian Magallanes.

Para ella, la prioridad debe ser mejorar el sistema primario de salud. “Hasta que eso no funcione, tendremos los hospitales permanentemente congestionados”.

Precariedades en ascenso

Todo ha cambiado en los últimos 20 años en los centros de salud públicos de Carabobo. Aspectos tan cotidianos como el tiempo de hospitalización han afectado en gran medida la dinámica médica.

“Por ejemplo, un paciente en traumatología dura 180 días esperando cirugía porque un día no va un médico o una enfermera, o se enfermó el camillero, y cuando lo van a operar su fractura está consolidada por todo lo que tuvo que esperar”.

El también integrante de la junta directiva del Colegio de Médicos de Carabobo, Rubén Limas, estima que el 80 % de los hospitales está en condición “verdaderamente deplorable”, mientras que más del 70 % no tiene servicios de imagenología.

“Es una tragedia ir a hacerse una resonancia, radiografía o tomografía porque no se consigue… El gobierno se refiere a la salud como pública y gratuita y no es así porque al ir a un ambulatorio u hospital para ser atendido le dan una lista de medicamentos que oscila entre 400 y 500 dólares. En Venezuela, producto de políticas erraras del gobierno, no hay salud pública”.

El drama de los médicos carabobeños

Cuando comenzó la pandemia por la COVID-19, hace dos años, se informó que los centros centinelas estarían dotados de equipos de bioseguridad para el personal. Pero no fue así.

“Los médicos tienen que usar sus propios recursos, no hay otra manera para resolver estos problemas porque no hay dotación suficiente, ese material falla y los médicos, para cumplir con su deber, han tenido que echar mano en sus bolsillos, los de sus familiares y amigos”, relató Limas.

Y es que el problema salarial se mantiene. Las escalas establecidas son precarias y esto ha provocado que, al menos 30 % de los agremiados al Colegio hayan desertado para migrar o dedicarse a otras labores.

La petición del gremio es un sueldo de 900 dólares al mes, para poder cubrir la canasta básica familiar, según indicó Magallanes.

Exigencia a Lacava

Durante la celebración del Día del Médico, la presidenta del gremio fue insistente en solicitar que sean atendidos sus llamados a reunirse con las autoridades regionales.

“Hemos solicitado, en muchas oportunidades, audiencias a las autoridades regionales de salud para lograr una comunicación y no ha sido posible… No hemos tenido una sola respuesta”.

Destacó que la intención de ellos es exponer la información detallada y sincera de cómo están funcionado los ambulatorios y hospitales.

Limas hizo un llamado directo. “Exhortamos al gobernador Rafael Lacava para que, en esa estrategia de destacar la institucionalidad del país que es muy necesaria, escuche al Colegio de Médicos que tiene gente preparada y formada en salud pública y administración de hospitales… que escuche consejos”.

También anunció que, como diputado de la AN electo en 2020, e integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, pedirá al Ejecutivo, una vez más, que mejore las condiciones de salario de médicos activos y personal jubilado, no solo médicos sino todo el personal de salud y que trabaje por condiciones de infraestructura óptimas.

“El gobierno el año pasado se quejó que no tenía dinero para acometer la reparación hospitales y mejorar condiciones socioeconómicas del personal, pero una vez que aprobamos el presupuesto en diciembre han ingresado al país ingresos extraordinarios pro el aumento de renta petrolera… Vamos a pedir que se cree un fondo de emergencia nacional para que se reparen hospitales y se mejores condiciones socioeconómicas”.

Durante la celebración del Día del Médico, se exaltó la labor de agremiados en Carabobo que han sido reconocidos en España por su labor, como los doctores Carlos Rojas Malpica, Víctor Sanna y Néstor Ortasibú.