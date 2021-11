El ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo y vigente campeón, arrancó este domingo con buen pie la defensa de su título en las Finales ATP de Turín, al remontar y ganar 6-7(5), 6-3 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz (n.7).



Medvedev, que conquistó cuatro títulos este año, culminados con su triunfo en el Abierto de Estados Unidos ante el serbio Novak Djokovic, necesitó dos horas exactas para imponerse a un Hurkacz que no consiguió mantener el tremendo ritmo al saque con el que comenzó el duelo.



El ruso conectó el 73 % de sus primeros saques, con el 83 % de puntos ganados, y también fue eficaz en las pocas ocasiones en las que jugó su segundo servicio, con un buen 63 % de puntos conseguidos.



El jugador polaco, que debuta en las Finales ATP a sus 24 años, fue impecable con el saque en el primer set. No concedió ninguna bola de rotura y aprovechó las tres veces que Medvedev tuvo que jugar con su segundo saque en el desempate para construir su triunfo por 7-5.



El ruso logró la rotura en el segundo juego y no dio ninguna opción a Hurkacz para recuperarla, hasta igualar el duelo con un 6-3.



Hurkacz empezó a perder lucidez y eficacia en su juego, y Medvedev lo aprovechó para cerrar su primera victoria con un 6-4. El ruso apenas concedió tres puntos con su saque.



Medvedev hizo valer su superioridad y se colocó al frente del grupo rojo, en un torneo en el que busca repetir el título conquistado el curso pasado en las Finales de Londres.



El programa seguirá este mismo domingo con el duelo entre Matteo Berrettini y el alemán Alexander Zverev, mientras que este lunes tocará al número 1 del mundo, Djokovic, contra el danés Casper Ruud y al griego Stefanos Tsitsipas contra el ruso Andrey Rublev. EFE.