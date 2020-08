Una mega jornada de desinfección en diversos sectores y avenidas del municipio Valencia, se llevó a cabo con el propósito de intensificar las acciones de prevención contra el COVID-19.

Desde la plaza Cristóbal Mendoza de El Viñedo, el alcalde Alejandro Marvez, supervisó el inicio de esta jornada que contó con la participación de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Bomberos de Valencia y de Carabobo, Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil, Funval, IMA y Policía Municipal de Valencia.

La actividad se desarrolló a lo largo de las avenidas Bolívar, Cedeño, Fernando Figueredo, Lara, Aranzazu, La Romana, Lisandro Alvarado, además del Boulevard Constitución, el Centro Histórico y Plaza de Toros, cubriendo zonas del norte, centro y sur de la ciudad.

Marvez informó que para este operativo se rociaron más de 230 mil litros de hipoclorito, con el apoyo de 15 camiones cisternas, 50 obreros, 31 fumigadoras, tres gandolas cisternas, una ballena y 30 máquinas asperjadoras.

Marvez instó a los comerciantes a cumplir con las medidas de bioseguridad, al tiempo que indicó que de no cumplir se procederá a suspender las licencias de actividades económicas.

Estamos en contingencia y necesitamos de todos, no puede haber personas en las mesas de los restaurantes, deben despachar solo para llevar, no podemos arriesgar la vida de las personas. Vamos a ser muy severos con quien no cumpla estos lineamientos, dijo el alcalde.

Marvez aseguró que los funcionarios del Cuerpo de Bomberos se mantendrán desplegados con las jornadas de desinfección en todo el municipio, incluyendo centros de salud, comercios, avenidas, mientras que el personal médico continúa con las jornadas de salud casa por casa.

Nota de Prensa Alcaldía de Valencia