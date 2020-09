La modelo venezolana Melany Mille, actual novia del cantante Nacho, confesó a través de su cuenta en Instagram, que sufrió una parálisis facial, lo que cambio su rostro por completo.

Mille se volvió tendencia, luego de publicar una serie de fotos, de su antes y después, y reveló que el cambio en su aspecto fue el resultado de múltiples cirugías estéticas.

Físicamente he cambiado, he aprendido con los años como luce mejor mi cabello, mis cejas. Aprendí a maquillarme mejor, hasta que no necesitaba el sol para tener un lindo bronceado y de esa manera proteger mi piel, se lee en el post de la ex concursante del Miss Venezuela.

La modelo informó que tras competir en el Miss Venezuela 2015 se sometió a dos cirugías estéticas, una de ellas para mejorar el aspecto de su nariz e indicó, que luego de ella sufrió una parálisis facial que le impidió sonreír durante unos 6 meses.

Para finalizar, Mille aseguró que esta experiencia la hizo valorar más su aspecto físico.

Con información de 800Noticias