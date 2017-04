El Coordinador de la Comisión Legitimadora del partido Copei, Enrique Mendoza invitó a los venezolanos a rescatar el espíritu del 19 de abril de 1810 para gritarle al mandatario de turno que “no lo queremos”.

El ex gobernador del estado Miranda convocó a la población a manifestar con contundencia este próximo miércoles “y convertirnos en el padre Madariaga, quien hizo la señal para que todos rechazaramos ese gobernante. Vamos a convertir la capital en ríos de gente”.

El dirigente de la tolda verde cuestionó que el alcalde Jorge Rodríguez pidiera permiso para manifestar en los municipios Chacao y Sucre.

Con tono recio expresó “yo me pregunto si el oficialismo hizo lo mismo que tanto reclaman, porque ellos hablan que sus puntos de salida en el este, son en Petare y pasarán por el municipio Chacao. Entonces debemos recordarles que el 24 de abril del 2014, la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una interpretación sobre el ejercicio de las manifestaciones públicas señalando que se requiere una autorización administrativa para hacerla, en tal sentido, es obligatorio acudir a la autoridad administrativa civil y cuando no tenga el aval previo, no se podrá realizar”.

Mendoza condenó el ataque que sufriera la Iglesia Católica en esta semana santa, especialmente contra el Cardenal Urosa Savino. Recalcó en sus palabras, que “Copei es un partido nacido bajo la inspiración de la doctrina social del catolicismo. Ahora más que nunca, los socialcristianos estamos con nuestra Iglesia católica”.

Instó a la población a tener los ojos abiertos para que tomen fotos y vídeos denunciando a quienes cometan actos vandálicos de saqueo, porque las manifestaciones de la Unidad son pacíficas y cuentan con el respaldo popular de las fuerzas democráticas. “Saquear una panadería, una tienda de celulares, una joyería o una licorería, es un hecho vandálico y aislado que no contará con nuestro apoyo”.