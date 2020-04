En tres palabras, este jueves, la Armada de los Estados Unidos respondió para contrarrestar las críticas sobre la puesta en marcha de la operación antidrogas con el que busca, como lo informó, frenar los vínculos entre el chavismo y el narcotráfico.

Un mensaje corto que resume el apresto operacional de la flota: “Nosotros estamos listos” (We’re ready), reseña el portal El Político.com

Lo mismo hizo el Comando Sur, en la misma red social, al hacerse eco de los anuncios de Donald Trump y expresó: “Estamos desplegando destructores adicionales de la Armada, barcos de combate, aviones y helicópteros, guardacostas… duplicando nuestras capacidades en la región”.

Today, President Trump announced enhanced counter-narcotics efforts in the #SOUTHCOM Area of Responsibility. “We’re deploying additional Navy destroyers, combat ships, aircraft & helicopters, Coast Guard Cutters…doubling our capabilities in the region." @DefenseDept @StateDept https://t.co/NbGuCRWo5w

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 1, 2020