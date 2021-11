Ante los ataques de Ejecutivo nacional a la Universidad Central de Venezuela, representantes de la Universidad de Los Andes, en el estado Mérida, salieron en protesta para rechazar violaciones a la autonomía académica.

La protesta se dio luego que desde la administración de Nicolás Maduro pretendan inslatar la figura de un «protectorado», por lo que los dirigentes estudiantiles también se sumaron a las acciones de rechazo, reseñó el portal Termómetro Nacional.

Mario Bonucci Rossini, rector de la universidad, junto al equipo de autoridades académicas y dirigentes, denunció el hecho de nombrar una figura que no existe y aseveraron que no aceptaran un “protector” ilegítimo en la bicentenaria casa de estudios, ya que este rol no está contemplado en la Constitución nacional.

Los dirigentes pidieron, además, un mejor presupuesto para el funcionamiento y mayor cantidad de beneficios estudiantiles, los cuales se han perdido durante los últimos años como parte de la emergencia humanitaria compleja.

