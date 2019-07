La canciller alemana, Angela Merkel, tras sufrir un tercer temblor en un acto público en menos de un mes, aseguró que se encuentra “muy bien” y culpó este nuevo episodio a que todavía está procesando el que le sobrevino el 18 de junio al recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Me encuentro muy bien. Ya dije recientemente que todavía me encuentro en una fase de procesamiento (del incidente) de los honores militares con el presidente Zelenski. Aparentemente no está finalizado del todo, pero hay progresos y tendré que vivir con ello un tiempo” , declaró Merkel en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro finlandés, Antti Rinne.

La canciller aseguró que “no hay de qué preocuparse” y reiteró que se encuentra “muy bien”.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us

— ABC News (@ABC) July 10, 2019