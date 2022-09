No han sido años fáciles para los venezolanos. Son varios los factores que han incidido de forma negativa en su salud mental y que han provocado la pérdida de la confianza, un elemento que está en contra de las relaciones sociales.

Es una situación compleja pero que puede ser solucionada. La directora ejecutiva de la ONG No Permitas Malos Tratos, Mayela Carrillo Blanco, explicó que este es el mejor momento para “volvernos a encontrar”, y por eso hay que trabajar en conjunto.

Durante su participación en la conferencia “Confianza, huella del tejido relacional”, realizada la mañana de este viernes en la sede del Centro Venezolano Americano de Carabobo (Cevac), enumeró las principales causas que han desencadenado esta crisis en la salud mental de los venezolanos.

En primero lugar está la migración “que disparó procesos personales que necesitamos reconstruir”. A eso se suma la condición económica de muchas personas, que hizo que se perdieran rutinas y perjudicó su estabilidad emocional. La COVID-19 y todo lo que implicó estar enfermo, en terapia intensiva, en incertidumbre, como cuidador y otras variables, generó muchos episodios de ansiedad.

También incluyó el hecho de perder espacios a los que usualmente las personas iban como costumbre, y la violencia que se ha desatado en diferentes espacios, como elementos en contra de la salud mental.

“Esos cinco elementos nos hicieron decir me quedo en mi casa, no me reúno, no recibo visitas, no visito a nadie, mejor nos vemos desde la distancia… Volvernos a encontrar es lo único que nos va a permitir mirar realmente lo que nos ocurrió y ponerle nombre, así nos integraremos de manera sana y respetuosa con nosotros mismos y nuestro entorno”.

Toma de decisiones asertivas

Carrillo Blanco, quien es también asesora de derechos humanos, detalló que en las investigaciones realizadas encontraron que todos esos factores han dividido y separado, cada vez más, las relaciones “entre nuestros iguales y pares”.

Otra consecuencia negativa en la salud mental es que los canales desde donde la confianza se desenvuelve son los mismos por dónde va el miedo, y eso influye en las decisiones que se toman porque se hacen desde el miedo y no sobre la base de la confianza.

“En el caso venezolano, parece que estar triste es un problema porque mandan a sonreír a todo el mundo porque siempre hay que estar alegre, y la gente no sabe que la tristeza es la púnica emoción que te permite tomar decisiones… Por eso nos cuesta tanto tomar decisiones y no somos asertivos al hacerlo”.