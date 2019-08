El toletero venezolano, Miguel Cabrera, disparó este jueves un nuevo cañonazo para seguir escalando en la lista histórica de cuadrangulares de las Grandes Ligas al conectar el 474 de su carrera para quedarse en solitario en el puesto 33. A pesar de esto, no pudo evitar la caída de los Tigres de Detroit 7 a 2 ante los Marineros de Seattle.

El criollo, aprovecho un lanzamiento colgado por parte del relevo rival, Tommy Milone, y depositó la pelota en las gradas del jardín izquierdo a 418 pies de distancia y viajó a 107.28 millas por hora en el cierre de la cuarta entrada sin compañeros a bordo, en su momento colocó el compromiso 3 a 2 a favor de la visita.

Miggy, Miggy, Miggy can't you see, sometimes your homers just hypnotize me. #MotorOn pic.twitter.com/JdwD2w5mlr

— Detroit Tigers (@tigers) August 15, 2019