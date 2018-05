Las Mayores

El venezolano Miguel Cabrera aseguró que los días en los que salía al terreno a jugar pese a estar lesionado terminaron.

“Pasé por eso el año pasado”, dijo el estelar de los Tigres, “así que no quiero hacer lo mismo. Nadie aprecia que uno juegue lesionado, así que me voy a tomar mi tiempo y jugaré cuando esté recuperado. Jugué muchos años lesionado aquí en Detroit”.

Cabrera jugó a pesar de tener un desgarre en la ingle cuando ganó su tercer título de bateo consecutivo en el 2013. Un año después, lo hizo con una fractura en un pie, e igual pegó 52 dobles. En ambos casos, actuó adolorido para tratar de ayudar a los Tigres a alcanzar la postemporada, e incluso en esas condiciones siguió dejando resultados estelares.

Ahora Cabrera es mayor y tiene más experiencia, y los Tigres están pensando en el futuro en vez de esta temporada. Además, el maracayero está pagando el precio de haber jugado tanto tiempo lesionado. Eso incluye la temporada pasada, cuando Cabrera se mantuvo en acción pese a problemas en la espalda y tuvo la peor campaña ofensiva de su ilustre carrera.

Ahora, mientras el otrora ganador de la Triple Corona de bateo trata de rehabilitarse del tirón en la corva derecha y mantener su espalda saludable, se va a asegurar de que esté al 100% antes de regresar al terreno.

“Cuando te va mal, te matan”, dijo Cabrera sobre la afición. “Te dicen que eres malo, que deberías irte a casa, que no mereces nada, que estás viejo. No voy a volver a jugar lesionado. Cuando te va bien, dicen, ‘Oh, oh, qué bueno eres’. Pues ahora me voy a tomar mi tiempo”.

Si los Tigres no hubiesen estado luchando por la Serie Mundial durante los mejores años de Cabrera, quizás al toletero le hubiese ido mejor tomándose su tiempo para sanar de aquellas lesiones previas. Este año arrancó fuerte, y estaba bateando .323 (de 93-30) con tres jonrones, 21 empujadas y .924 de OPS cuando se lesionó la corva, pero la espalda también había venido dándole problemas.

Los dolores en la espalda resurgieron en días recientes mientras se rehabilitaba de la corva.

“Cuando estás apretado aquí”, dijo, apuntando a la pierna, “tu espalda también se pone dura. Es todo lo mismo”.

Los problemas de la espalda le han cambiado el tono optimista a Cabrera. Hace una semana estaba esperanzado de poder estar listo cuando se hiciese elegible para regresar de la lista de incapacitados de 10 días.

Pero por ahora, no hay fecha programada para el regreso del veterano. El manager de los Tigres, Ron Gardenhire, afirmó que esperan que pueda volver al terreno para practicar en los próximos dos días.