El toletero de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, demostró su buena forma física en los entrenamientos primaverales al conectar par de cuadrangulares ante el nuevo as de los Yankees de New York, Gerrit Cole quien no tuvo una buena actuación frente a los felinos.

La primera entrada daba paso al primer estacazo, sin hombres en circulación, Cabrera conectó una veloz recta por el medio del plato para enviarla por encima de la valla del jardín central. El segundo batazo de vuelta completa llegaría un episodio después, nuevamente Cole lanzaba una bola rápida al home y el venezolano disparaba con fuerza ese envío para repetir la dosis sobre el lanzador neoyorquino.

“Miggy” ha sufrido el mal de las lesiones las últimas campañas, por ello el nativo de Maracay no ha podido rendir a su máximo nivel. Sin embargo, esta temporada promete ser el regreso de un gigante del béisbol gracias a su buen estado de forma y ritmo con el madero.

Cabrera arribó a los campos de entrenamiento con 11 kilos menos, además de una buena preparación en la temporada muerta para llegar en plenas condiciones físicas a la nueva temporada.

Estos batazos colocan en 3 la casilla de cuadrangulares en los campos de entrenamiento para el otrora triple coronado y MVP de la Liga Americana.