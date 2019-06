Miguel Cabrera es un toletero que va encaminado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, siendo uno de los bateadores más productivos y poderoso en varias décadas, actualmente juega con varias molestias y una condición crónica en su rodilla derecha que lo acompañará por el resto de su carrera.

Su equipo, los Tigres de Detroit, quienes se encuentran en reconstrucción, van encaminados a 100 derrotas en la actual temporada, a pesar de esto, el venezolano le coloca alegría a cada uno de los compromisos.

“Estoy aquí pasando la mala, la roncha, perdiendo, pero pienso que el trabajo que estamos haciendo ahora va a dar frutos y, en el futuro, vamos a ganar”, dijo Cabrera a ESPN Digital por vía telefónica.

Una resonancia magnética realizada hace un par de semanas, arrojó una condición crónica en la rodilla derecha la cual indica que el criollo juegue con dolencias el resto de su carrera. La cirugía fue puesta en la mesa como opción, pero descartada de inmediato por cuatro traumatólogos que chequearon a Cabrera.

La campaña anterior, el nativo de Maracay, aseguró que ya no quiere volver a pasar por un quirófano y se esforzará por mantenerse activo día a día en el terreno de juego.

“Fue un sacrificio que hice y que ahora estoy pagando, es algo con lo que tengo que lidiar todos los días, no pongo excusas, solo vengo a trabajar todos los días y estar lo más suelto posible y hacer lo mejor que pueda en el terreno de juego”, apuntó el toletero.

El campeón de la Serie Mundial de 2003 con los Marlins, se perdió la gran parte de la zafra pasada, primero por una distensión en la corva derecha (perdiendo 26 juegos entre el 3 de mayo y el 1 de junio) y luego por la lesión sufrida el 12 de junio, que requirió ser operado para reparar el tendón del bíceps izquierdo. Mientras que en 2017 se ausentó por lo menos en 32 compromisos.

Números de lujo

En lo que va de temporada, Miguel Cabrera, presenta un modesto promedio de .295, con 71 imparables en 241 turnos oficiales, con 30 empujadas y 17 carreras anotadas. A pesar de esto, solamente ha conectado 15 extrabases (4 jonrones), posiblemente el reflejo de las secuelas que han dejado las lesiones en su cuerpo. Además, cuenta con 20 compromisos con dos o más imparables en esta campaña.

Cabrera, a sus 36 años, ha participado en 11 Juegos de Estrellas, ha ganado cuatro títulos de bateo, se ha quedado dos veces con el Jugador Más Valioso y se ha alzado con una Triple Corona en 17 años de carrera en Las Mayores.

El toletero venezolano se encuentra en el puesto 27 de todos los tiempos en dobles con 567, 31 en impulsadas con 1.665, 34 en cuadrangulares con 469, 57 en imparables con 2747, 69 en promedio de bateo con .316 y 96 en carreras anotadas con 1.405.

“Nunca he sido de números, de metas específicas, los 600 jonrones se pronoscaticaron después que pegué 40 en 2012 y 2013. Siempre (mi proyección) fue de 400 a 500 jonrones. He sido afortunado en mi carrera, no soy un hombre de números, si llego a 500 jonrones se lo agradeceré a Dios, pero lo más importante para mí ha sido ganar”, dijo Cabrera.

Tigres en mala racha pero apuestan al futuro

Los Tigres de Detroit marchan cuartos en la División Central de la Liga Americana, con 26 victorias y 44 derrotas a 20 juegos de los líderes, Mellizos de Minnesota, la cual van en caminados a 100 derrotas al finalizar la temporada.

Los felinos ya saben lo que es caer en más de 100 ocasiones en una zafra, con las 119 de 2003 y las 106 de 2002. En las dos temporadas anteriores cayeron derrotados en 98 oportunidades.

Sin embargo, en la última actualización de los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas, publicada el pasado martes, aparecen los lanzadores Casey Mize (#2), Matt Manning (#33), Franklin Pérez (#63) y el infielder Isaac Paredes (#84), todos ficha del equipo felino.

“Estamos en un proceso de convertirnos en ganadores, tenemos buenos lanzadores en Grandes Ligas y en las ligas menores. Espero ese gran momento en que Detroit tenga listos a todos esos lanzadores y podamos comenzar a agregar bateadores, tengamos un lineup fuerte y, rezarle a Dios, para que podamos ganar una Serie Mundial aquí en Detroit”, concluyó Cabrera.