Una Miley Cyrus en clave de música de club ha consumado este viernes su esperado retorno al mercado con el tema Midnight Sky, según ella un homenaje a todos los iconos femeninos que la han influido como artista, como muestra el vídeo que ha dirigido.

Compuesta a partir de todo un crisol de experiencias vividas por Cyrus este último año, según la nota de prensa, se trata del primer material inédito que entrega desde que el pasado mes de noviembre tuviera que ser sometida a una operación de las cuerdas vocales que la obligó a posponer toda grabación.

En una entrevista para la revista Variety publicada en junio, la artista estadounidense reveló que había pasado sobria los últimos seis meses a raíz de la cirugía vocal, necesaria por el desgaste que le había producido un uso excesivo de su garganta al hablar y cantar.

Producido por Andrew Watt y Louis Bell, Midnight Sky toma el relevo a su última novedad en el mercado, Slide Away, la balada que lanzó de manera aislada en agosto de 2019 tras anunciar su separación del actor Liam Hemsworth, al que la había unido una larga relación desde su adolescencia.

Fue anticipado en los últimos días en redes con las etiquetas #SHEISCOMING y ButForRealThisTime, una alusión directa a su último álbum, el EP She is coming que publicó en la primavera del pasado año y que, aún obteniendo buenas críticas por sencillos como Mother’s Daughter, no obtuvo el tirón comercial esperado.

En realidad, se trataba del primer EP de una trilogía al que a lo largo de los siguientes meses deberían haber tomado el relevo otros dos, She Is Here y She is Everything, hasta conformar un álbum de larga duración, She is Miley Cyrus, pero el proyecto quedó en suspenso y entonces llegó la citada cirugía.

En clave ochentera, entre neones, colores ácidos y sonidos electrónicos de sintetizador, Cyrus rinde homenaje en el videoclip de Midnight Sky a la actitud independiente y autosuficiente de sus heroínas musicales, no tanto al sonido punk y rock que caracterizó a estas.

Nací para correr, no pertenezco a nadie, oh no / No necesito que me ames (me ames) / Fuego en mis pulmones, no puedo morder al demonio en mi lengua, oh no / No necesito ser amada por ti (Por ti), canta en este tema que exalta las noches mágicas, interminables y liberadoras tras un período opresivo.

De momento se desconoce si el nuevo tema antecede a un nuevo proyecto musical en formato de disco de larga duración, así como posible título y fecha de lanzamiento.

Hija del también músico Billy Rae Cyrus, Miley Cyrus inició su carrera a los 11 años como la estrella infantil protagonista del programa de The Disney Channel Hannah Montana, que la proporcionó fama mundial.

Durante sus cuatro temporadas y sus películas, la artista compaginó su faceta actoral con la grabación de álbumes en los que asumía parcialmente el rol que la había hecho célebre.

En 2010, tras concluir su contrato y su período como Hannah Montana, el disco Can’t Be Tamed mostró a una artista con deseos de emprender una dirección menos infantil en su carrera, algo que quedó constatado con el polémico Bangerz (2013), en el que se mostraba sumamente procaz e irreverente y que incluyó éxitos internacionales como Wrecking Ball y We Can’t Stop.

Más moderada y versátil, posteriormente lanzó otros discos en los que examinó sonidos más alternativos y sus raíces más country, como Miley Cyrus & Her Dead Petz y Younger Now, el último LP a su nombre que ha visto la luz.