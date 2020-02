El ministro del Interior de Perú, Carlos Morán, ha sido criticado por la creación de una brigada especial para combatir el crimen cometido por ciudadanos venezolanos. En esta entrevista dada a Perú 21 justifica esa estrategia y revela que ha recibido información de que “hay delincuentes venezolanos enviados por Nicolás Maduro”.

¿Cuándo surge la idea de crear un grupo especial?

Hay que retroceder un poco y decir que la criminalidad va mutando a través de las circunstancias en el tiempo. Ante una amenaza en la época del terrorismo, se crean grupos especiales; la Dirandro es un grupo especial que se creó con investigadores de diversa especialidad; para combatir la corrupción se creó la Diviac. Entonces, la Policía tiene que adecuar sus procedimientos a la evolución de las modalidades delictivas.

El Tren de Aragua ha entrado al Perú, es una organización criminal, la más violenta en la región. La incidencia de venezolanos en esta organización es altísima, no la vas a comparar con la migración peruana que se fue a labrar un futuro mejor en la época de los 80, no iban a delinquir.

Esta delincuencia internacional viene al Perú a echar raíces para controlar mercados de trata de personas –explotan a sus connacionales–, el proxenetismo, la venta de drogas al menudeo; vienen a ganar mercados a los nacionales.

Acá se ha confundido con que vamos a hacer batidas a todos los venezolanos, ¡mentira! Hemos conversado con el embajador Scull y el señor Óscar Pérez, del colectivo de ciudadanos venezolanos residentes en el Perú, y han entendido.

También estos migrantes venezolanos están siendo extorsionados, amenazados por sus connacionales para que paguen por evitar que sus familiares que están en Venezuela sean víctimas de atentados.

Entonces, esta respuesta focalizada ha sido malentendida por gente interesada, que no conoce cómo atender cuando el delito o la actividad criminal va mutando. Esto exige una respuesta de la Policía, que no implica más presupuesto, sino solo crear un departamento dentro de la División de Investigación Criminal para que atienda esta figura delictiva. Es una respuesta especializada, focalizada y temporal.

¿Es suficiente la expulsión de extranjeros que delinquen? ¿Cómo refuerza el Perú sus fronteras?

El Perú tiene fronteras porosas, no tenemos el muro que quiere construir Trump, pero sí estamos reforzando el control con cámaras de videovigilancia, hay un trabajo de control migratorio y una labor preventiva y operativa de la Policía. Hemos descubierto una cosa muy novedosa. Nos hemos sorprendido con el plan Vuelta a la Patria del dictador Nicolás Maduro. (El miércoles 29) había en el aeropuerto 200 venezolanos que iban a regresar, entonces con Migraciones hacemos un mapeo y habían sido ciudadanos que ingresaron irregularmente al país, sin pasar por el control migratorio, clandestinamente.

¿Con antecedentes policiales?

Estamos sacando información. Estas personas no pueden regresar, tienen que ser expulsados. No pueden regresar en 15 años. Lo importante es que a raíz de que se estableció la visa humanitaria que se debe tramitar en Venezuela, se ha reducido sustancialmente el ingreso oficial de venezolanos. El tema es qué hacer después con ellos acá, es algo pendiente que tenemos como país.

Hay quienes dicen que Nicolás Maduro está enviando delincuentes a los países que no tienen afinidad con el chavismo. ¿Qué información tiene al respecto?

He recibido en mi despacho a algunos colectivos venezolanos que han sido amenazados de muerte, dirigentes de la comunidad de inmigrantes que tienen cierta representatividad –por obvias razones no voy a decir los nombres– que me informan que son gente allegada a Maduro que viene para amenazar, hacer panfletos, comunicados, reparten volantes, acusan de traidores a la comunidad venezolana. Acá hay una respuesta concertada de estos grupos, que son delincuentes que vienen a amedrentar en nuestro país a sus propios connacionales.

¿Enviados por el gobierno?

Sí, según las denuncias, son enviados por Maduro. ¿Cuántos aviones han venido y han regresado a su patria? Hay como 3 mil personas que técnicamente han regresado a Venezuela, que entran de forma irregular al país y se van. Tiene cierta coherencia, a raíz de las denuncias que he recibido, que haya presencia de personajes allegados al régimen de Maduro que vienen a amenazar y amedrentar a los dirigentes visibles de la comunidad de Venezuela, eso sí es cierto. Este grupo que se ha creado es para investigar también esas denuncias.

