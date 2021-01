El certamen Miss Internacional anunció este lunes a través de una publicación en Twitter que la edición correspondiente al año 2021 se llevará a cabo en noviembre.

«60thMissInternational sucederá este noviembre! Tenemos menos de 10 meses para prepararnos, ¡así que esperemos lo mejor y mantengámonos seguros!», informó el concurso.

Para este año la pandemia del coronavirus obligó a los organizadores del certamen de belleza a realizar varios cambios y uno de ellos es que no habrá roommates.

«Todas los delegadas se alojarán en una habitación individual. No hay compañera de habitación esta vez, ¡pero lo haremos funcionar!», señaló la organización Miss Internacional.

Luego de suspender la edición del año 2020 por la pandemia del coronavirus COVID-19, en noviembre, candidatas de más de 80 países y territorios del mundo competirán por el título en la 60.ª edición del concurso de belleza, que este año se realizará en la ciudad de Yokohama, Japón.

The #60thMissInternational will happen this November! We have less than 10 months to prepare, so let’s all hope for the best and stay safe! All delegates will be hosted in a single room. No roommate this time but we’ll make it work! #MissInternational

— Miss International (@MissInterOrg) January 18, 2021