La Major League Baseball finalmente se une a la NBA y a la MLS, así como a las ligas de otros países y suspende el Spring Training, además de retrasar el inicio de la temporada regular por la pandemia de coronavirus.

Luego de un miércoles ajetreado en las demás disciplinas deportivas, las redes sociales estallaron con la incertidumbre de si las grandes ligas tomarían la misma medida que las demás competiciones en el país norteamericano.

Ahora con información del periodista Jeff Passan, la MLB ha decidido suspender los entrenamientos de primavera por el riesgo que supone para todos los involucrados la pandemia que se ha propagado aún más en los últimos días y que actualmente afecta con fuerza a los países europeos.

BREAKING: Major League Baseball has officially suspended spring-training games and will delay the start of the regular season by at least two weeks.

— Jeff Passan (@JeffPassan) March 12, 2020