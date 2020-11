Hay más preguntas que repuestas en torno a la molécula DR-10. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que está dispuesta a participar en la investigación que lleva adelante el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) sobre este supuesto hallazgo y su potencial uso en pacientes con COVID-19.

Según Nicolás Maduro, DR-10 fue desarrollada hace 10 años en Puerto Cabello y “entregada” al IVIC por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. “Tras realizar estudios científicos durante seis meses, Venezuela ha encontrado un medicamento que anula al 100% el virus COVID-19, sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas para generar efectos colaterales negativos”, dijo el gobernante en una alocución televisada.

El anuncio de Maduro no tardó en generar polémica en la comunidad científica y médica, ya que hasta la fecha no hay cura ni vacuna para combatir la COVID-19 aprobada por las autoridades sanitarias mundiales. “Es un tema que ha estado en discusión por un par de semanas”, aseveró el director de Emergencias en Salud de la OPS, doctor Ciro Ugarte, al ser consultado sobre DR-10.

Ugarte confirmó que el representante de la organización en Venezuela, doctor Pier Paolo Balladelli, se reunió el 26 de octubre con los funcionarios maduristas y recibió el estudio desarrollado por el IVIC. Además, aclaró que los resultados de la investigación fueron obtenidos por los científicos venezolanos en condiciones de laboratorio (in vitro), lo que significa que las pruebas de la molécula se realizaron en organismos celulares.

“La OPS en la carta de respuesta informó sobre los pasos necesarios que Venezuela debería seguir, entre los cuales está realizar la experimentación en todas las fases, incluyendo la experimentación en humanos, para ver el efecto y la seguridad de esta molécula”, detalló el director de la organización durante un encuentro virtual con la prensa.

Al culminar con las fases de experimentación, apuntó, lo siguiente es proceder al establecimiento de referencias para la consulta de especificaciones metodológicas sobre DR-10. Los hallazgos deben ser publicados en revistas científicas que tengan evaluación del trabajo realizada por una o más personas con competencias similares a las de los investigadores. A esta fase se le denomina como “revisión de pares”.

“Posteriormente, cuando todo ese proceso culmine, entonces la molécula podrá ser registrada por una autoridad nacional reguladora que determina si el producto puede ser usado o no en humanos”, explicó el especialista. “La OPS manifestó su disponibilidad para apoyar y acompañar este proceso y otros tanto en Venezuela como en otros países conforme sea requerido”.

A pesar de que DR-10 todavía no cumple con el protocolo de experimentación descrito por el doctor Ugarte, desde hace dos meses se ha visto al gobernador Lacava promocionar a través de las redes sociales y gigantescas vallas publicitarias instaladas en Carabobo una bebida identificada con el mismo nombre de la molécula, con supuestas propiedades capaces de curar la COVID-19.

“Dimos con este hallazgo que terminó siendo un antiviral fuertísimo que tal vez en estos momentos no exista en el mundo (…) y eso va a darle grandes posibilidades al planeta entero desde Venezuela. Aislar esa molécula en el IVIC y lo que ahí se hizo y certificó nadie lo puede poner en duda, porque este es un instituto con renombre mundial”, sostuvo el mandatario de la entidad carabobeña.

Ashley Baldwin, especialista en Comunicación de la OPS, indicó que para la organización el informe con los resultados del estudio del IVIC sobre DR-10 representa “el primer paso en el proceso de investigación de una molécula que, en el futuro, puede utilizarse como medicamento”.

El gobierno de Maduro tiene interés en continuar con la experimentación de la molécula, agregó Baldwin, pero ahora también en seres vivos (in vivo) como ensayos clínicos de las fases I, II y III.

Por su parte el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), Manuel Figuera, en una entrevista realizada por El Carabobeño el lunes 2 de octubre no se mostró tan optimista respecto a DR-10. A su juicio, que la molécula haya funcionado con pruebas celulares (in vitro) no quiere decir que funcionará cuando se pruebe en humanos.

“Se dice que la molécula funcionó a nivel celular, pero haría falta probarla desde el punto de vista químico, luego empezar a hacer estudios en animales y, si funciona y no resulta tóxica, finalmente probarla en humanos. Muchas veces eso toma años”, advirtió el médico al aclarar que el hallazgo del IVIC está lejos de ser una droga que funcione para combatir la enfermedad.

Figuera sostuvo que las estrategias comunicacionales de Maduro y Lacava respecto a esta molécula podrían, eventualmente, desprestigiar la labor científica del IVIC por un mal manejo político y de información inadecuada. “Hay que entender que el manejo informativo que muchas veces tienen los políticos es simplemente para ganar interés, no necesariamente para orientar desde el punto de vista médico científico de manera adecuada”.