El sindicato Monitor Salud denunció este martes que, durante octubre pasado, 19 laboratorios de los principales hospitales de la región central de Venezuela trabajaron en condiciones precarias por no contar con la dotación necesaria de insumos para su funcionamiento.

«Las máscaras protectoras y guantes, durante octubre, fueron los implementos con los que nunca se contó en un 86 % y 87 % del tiempo. Idéntica situación ocurre con los scalp (86 %) y los tubos de extracción al vacío (87 %)», explicó la organización, que agrupa a numerosos empleados del sector, en un informe publicado en su página web.

Además registró que durante la mitad del mes pasado no se contó con inyectadoras.

Igualmente, Monitor Salud señaló que el 63 % de los laboratorios continúa operando con fallas y el 24 % está en un «cierre técnico».

«Desgraciadamente, no podemos reportar que alguno de los centros (…) está completamente operativo, hecho que se explica por las fallas en los equipos, falta de personal, fallas en los suministros de insumos de bioseguridad y los reactivos», indicó.

La organización sostuvo que, en octubre, hubo mayor incidencia de casos de COVID-19 sobre el personal que trabaja en dichos laboratorios, 37 se pusieron en aislamiento y un asistente tuvo que ser hospitalizado.

«Afortunadamente no hubo decesos que lamentar. Al evaluar quiénes fueron los más afectados, se tiene que los asistentes de laboratorio, seguido de los bioanalistas», apuntó.

En cuanto a los servicios básicos, Monitor Salud dijo que durante el 7 % del mes nunca se contó con agua y el 36 % del tiempo se accedió al suministro y, «en el medio, se aprecian variaciones que oscilan entre casi nunca con 13 %, ocasionalmente con 21 % y frecuentemente con 23 %».

«En lo referente al agua potable no hay variabilidad; el 69 % del tiempo los laboratorios de los centros de salud monitoreados no contaron con agua apta para el consumo humano», añadió.

Asimismo, advirtió que el 23 % del mes los desechos comunes se recogieron siempre, 27 % frecuentemente, 24 % ocasionalmente, 16 % casi siempre y 10 % nunca.

Mientras, desechos biológicos se recogieron siempre el 17 % del tiempo, el 24 % frecuentemente, 19 % ocasionalmente, el 20 % casi nunca y 20 % nunca se recogieron.

Los laboratorios reportaron que el 43 % del tiempo no hubo cloro, 49 % del mes no hubo desinfectantes, 51 % no hubo jabón ni bolsas plásticas para desechos biológicos y 49 % no hubo bolsas plásticas para material residual.

«La situación de limpieza y mantenimiento está comprometida y esto a su vez complica la labor de quienes trabajan en los laboratorios, ya que requieren de las mejores condiciones de aseo y limpieza», expresó el sindicato.